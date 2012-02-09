〔香港个股〕中国海外宏洋料去年溢利大增,因营收和毛利俱升

路透香港2月9日电---中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)旗下中国海外宏洋(0081.HK)周四发出"盈喜",料去年度的溢利按年将有大幅度增长,受期内营业额和毛利俱大幅上升带动.

中国海外宏洋的声明称,去年盈利大增,主要归因於年内营业额与毛利大幅上升;加上於2010年底完成收购中海宏洋地产集团有限公司(前称"中国光大房地产开发有限公司")剩余30%少数股东权益後,可分配予非控股权益之收益将会减少,对公司拥有人应占溢利有正面影响.

2010年度,该公司的净利为10.01亿港元.

中国海外宏洋的市场定位为着眼於三线城市的房地产发展,与恒大地产(3333.HK)的定位相类似;而中国海外则为全国性发展商,以发展中高档房产为主.

中国海外持有中国海外宏洋约38%股权.

中国海外宏洋早盘收高5.45%,报7.55港元. (完)

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:(here)