〔香港个股〕中国海外宏洋料去年溢利大增,因营收和毛利俱升

路透基点：龙联建设和三圆建设签署120亿台币贷款，为正义国宅项目筹得资金--TRLPC
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
路透香港2月9日电---中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)旗下中国海外宏洋(0081.HK)周四发出"盈喜",料去年度的溢利按年将有大幅度增长,受期内营业额和毛利俱大幅上升带动.
中国海外宏洋的声明称,去年盈利大增,主要归因於年内营业额与毛利大幅上升;加上於2010年底完成收购中海宏洋地产集团有限公司(前称"中国光大房地产开发有限公司")剩余30%少数股东权益後,可分配予非控股权益之收益将会减少,对公司拥有人应占溢利有正面影响.
2010年度,该公司的净利为10.01亿港元.
中国海外宏洋的市场定位为着眼於三线城市的房地产发展,与恒大地产(3333.HK)的定位相类似;而中国海外则为全国性发展商,以发展中高档房产为主.
中国海外持有中国海外宏洋约38%股权.
中国海外宏洋早盘收高5.45%,报7.55港元. (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，房地产开发商龙联建设和三圆建设已签署一笔120.9亿台币(3.79亿美元)五年期项目融资贷款，为其台北旧城改造项目--正义国宅项目筹得资金。
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。