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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 16:39 BJT

〔香港个股〕中国联通截至1月底止3G用户总数为4,307万户

路透香港2月20日电---中国第二大移动电讯商--中国联通(0762.HK)(CHU.N)周一公布,截至1月底止移动用户总数达增至2.029亿户,其中3G(第三代移动通讯)用户数为4,307万户.

该公司公布的数据显示,今年1月份3G用户净增305万户,2G用户净增18.2万户,较上月份的净增数目为低. (完)

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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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