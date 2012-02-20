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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 16:49 BJT

〔香港个股〕中国电信截至1月底移动用户增至1.3亿,3G用户3,870万

路透香港2月20日电---中国电信(0728.HK)周一称,截至今年1月末,公司移动用户总数升至1.2925亿户,其中3G用户为3,870万户.

中国电信在其网站上发布的数据显示,1月份的移动电话用户新增275万,3G用户新增241万.(完)

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--记者 黄运涛; 审校 乔艳红

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