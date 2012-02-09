〔路透专访〕联想智能电视将专注中国市场,暂无海外销售计划--CEO

路透北京/香港2月9日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--中国联想集团有限公司(0992.HK)周四称,其智能电视业务将专注于中国市场,目前尚无在海外地区销售的计划.

联想集团董事局主席兼首席执行官(CEO)杨元庆在财报公布後的一个电话专访中对路透做出上述表示.

"现在没有向中国以外市场发售智能电视的计划,我们一定要找到很好的内容提供商和运营商才可以开始(海外拓展)."他说.

联想计划智能电视於4月初在中国上市销售,但最终售价仍未敲定.

去年,联想集团与上海文广旗下的新媒体公司上海百视通成立了一间合资公司--视云网络科技,以共同开拓中国移动互联与数字家庭市场,联想持有合资公司49%股份.

眼下全球PC销售萎靡不振,而平板电脑和智能手机等新型设备抢下消费者对於科技产品的支出.联想亦将触角伸向时下热门的智能电视、智能手机和平板电脑市场.

联想稍早公布第三财季净利同比升54%,胜市场预期;但受累于全球PC市场需求疲弱和泰国洪灾引起的电脑元件短缺,其增速亦创下四个季度以来的新低.[ID:nCH0095945] (完)