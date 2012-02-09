〔路透专访〕联想智能电视将专注中国市场,暂无海外销售计划--CEO

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透北京/香港2月9日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--中国联想集团有限公司(0992.HK)周四称,其智能电视业务将专注于中国市场,目前尚无在海外地区销售的计划.
联想集团董事局主席兼首席执行官(CEO)杨元庆在财报公布後的一个电话专访中对路透做出上述表示.
"现在没有向中国以外市场发售智能电视的计划,我们一定要找到很好的内容提供商和运营商才可以开始(海外拓展)."他说.
联想计划智能电视於4月初在中国上市销售,但最终售价仍未敲定.
去年,联想集团与上海文广旗下的新媒体公司上海百视通成立了一间合资公司--视云网络科技,以共同开拓中国移动互联与数字家庭市场,联想持有合资公司49%股份.
眼下全球PC销售萎靡不振,而平板电脑和智能手机等新型设备抢下消费者对於科技产品的支出.联想亦将触角伸向时下热门的智能电视、智能手机和平板电脑市场.
联想稍早公布第三财季净利同比升54%,胜市场预期;但受累于全球PC市场需求疲弱和泰国洪灾引起的电脑元件短缺,其增速亦创下四个季度以来的新低.[ID:nCH0095945] (完)
--记者 黄运涛/李千仪; 审校 张喜良
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠