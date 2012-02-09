〔香港热股〕联想午後涨幅扩大至逾三年半新高,第三季度获利优於预期

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月9日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--中国联想集团有限公司(0992.HK)周四午後逆市走升,一度升逾3%至逾三年半来新高.公司稍早公布第三财季净利同比升54%,胜市场预期.
本地时间下午1:52时,联想升3.04%至6.44港元,盘中最高至6.45港元,为2008年5月底以来最高;大盘恒生指数.HSI跌0.26%.
联想稍早公布第三季业绩,公司并表示,泰国水灾及全球硬盘驱动器供应短缺,或对本财年第四季PC供应造成影响;而经济复苏不明,西欧债务危机、硬盘驱动器供应短缺及成本上升等亦将为PC行业带来挑战,但对未来仍谨慎乐观.[ID:nCH0095945].(完)
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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯
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2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠