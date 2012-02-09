〔香港热股〕联想午後涨幅扩大至逾三年半新高,第三季度获利优於预期

路透香港2月9日电---全球第二大个人电脑(PC)生产商--中国联想集团有限公司(0992.HK)周四午後逆市走升,一度升逾3%至逾三年半来新高.公司稍早公布第三财季净利同比升54%,胜市场预期.

本地时间下午1:52时,联想升3.04%至6.44港元,盘中最高至6.45港元,为2008年5月底以来最高;大盘恒生指数.HSI跌0.26%.

联想稍早公布第三季业绩,公司并表示,泰国水灾及全球硬盘驱动器供应短缺,或对本财年第四季PC供应造成影响;而经济复苏不明,西欧债务危机、硬盘驱动器供应短缺及成本上升等亦将为PC行业带来挑战,但对未来仍谨慎乐观.[ID:nCH0095945].(完)

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--记者 李珊珊; 审校 杨淑祯

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