〔香港热股〕中国海外宏洋发"盈喜"後午盘升幅扩大,创五个月盘中高位

路透香港2月9日电---中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)旗下中国海外宏洋(0081.HK)预告去年净利将大幅增长後,周四午盘升幅扩大至逾12%,创自去年9月中以来的盘中新高.

香港时间14:47,中国海外宏洋涨11.87%,盘中最多曾升12.7%至8.07港元,为自去年9月中以来的盘中高位.该股早盘收高5.45%.

着眼於三线城市的房地产发展的中国海外宏洋,由中国海外持股38%.该公司表示,预期去年度的溢利按年将有大幅度增长,受期内营业额和毛利俱大幅上升带动.[ID:nCH0096097]2010年度,该公司的净利为10.01亿港元.

京华山一稍早的报告预计中国海外宏洋2012年的销售额可达80-90亿元人民币,较去年的70亿元将进一步提高,相信其销售进度将自3月起加快.(完)