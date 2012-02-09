〔香港热股〕中国海外宏洋发"盈喜"後午盘升幅扩大,创五个月盘中高位

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月9日电---中国龙头房地产商--中国海外发展(0688.HK)旗下中国海外宏洋(0081.HK)预告去年净利将大幅增长後,周四午盘升幅扩大至逾12%,创自去年9月中以来的盘中新高.
香港时间14:47,中国海外宏洋涨11.87%,盘中最多曾升12.7%至8.07港元,为自去年9月中以来的盘中高位.该股早盘收高5.45%.
着眼於三线城市的房地产发展的中国海外宏洋,由中国海外持股38%.该公司表示,预期去年度的溢利按年将有大幅度增长,受期内营业额和毛利俱大幅上升带动.[ID:nCH0096097]2010年度,该公司的净利为10.01亿港元.
京华山一稍早的报告预计中国海外宏洋2012年的销售额可达80-90亿元人民币,较去年的70亿元将进一步提高,相信其销售进度将自3月起加快.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 黄凯
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠