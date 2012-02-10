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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 16:50 BJT

〔香港个股〕吉利汽车称1月份汽车销量按年减少16.5%

路透香港2月10日电---中国最大民营汽车制造商--吉利汽车控股有限公司(0175.HK)周五公布,今年1月份的汽车销售量为38,100辆,按年减少16.5%.公司称销售减少是因为1月逢农历春节,营业日较去年同期少之故.

中国汽车工业协会稍早公布,1月份全国共销售乘用车116.06万辆,同比减少23.81%,主要受元旦和春节两节影响.[ID:nCN1377344]

吉利汽车此前表示,2012年初步销量目标为46万辆,较2011年增加逾9%.其2011年全年销为421,385辆,仅及原先目标48万辆的88%.(完)

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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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