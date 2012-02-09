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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 16:20 BJT

〔香港股市〕恒生指数几收平盘,中资金融股表现疲弱

路透香港2月9日电---香港股市周四以平盘结束当日的震荡行情,中资金融股走弱,此前中国的通胀数据高於预期,打压了短期内调降存款准备金率的希望.

恒生指数.HSI收低0.04%,报21,010.01点.恒生国企指数.HSCE下跌0.31%,至11,669.15点.

中国股市沪综指.SSEC收高0.09%,至2,349.59点,盘中一度测试2,360.2点附近的100日移动均线.A股成交金额升至1月10日以来最高.

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