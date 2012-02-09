〔离岸人民币〕香港金管局放宽人民币流动资产计入法定流动资产

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--2月22日
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月9日电---香港金管局周四发布通知,放宽人民币流动资产计入法定流动资产,因香港离岸人民币市场经过多年的发展後已趋於成熟.
东方汇理银行高级策略师张淑娴认为,该举措将使得银行有更多动力持有人民币流动资产,如合资格的点心债或短期贷款,这有助於缓和离岸人民币的流动性.但总体来看,影响不会太大.
通知称,持有人民币限定债务的认可机构在计算法定流动资产比率时,可在符合以下条件的情况下,把所持有的人民币流动资产包括在内:若非人民币流动资产比率不高於30%,人民币流动资产比率不应高於非人民币流动资产比率.
若其非人民币流动资产比率高於30%,人民币流动资产比率不应高於30%加非人民币流动资产比率高出30%的百分点乘以5,或者不应高於150%,两者中以较低者为准.
通知并称,没有人民币限定债务的认可机构,可以在符合以下条件的情况下,把所持有的人民币流动资产包括在内,即非人民币流动资产比率高於30%且所计算在内的人民币流动资产不应高於非人民币限定债务总额的5%.(完)
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--记者 陈敏; 审校 丁淑琴
2月22日 - 以下为中国上海A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1美元=6.8789人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.39 0.764 1.79 市北高新 19.27 1.09 2.57 大众交通 6.55 0.732 1.30 永生投资 13.9
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠