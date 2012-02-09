〔离岸人民币〕香港金管局放宽人民币流动资产计入法定流动资产

路透香港2月9日电---香港金管局周四发布通知,放宽人民币流动资产计入法定流动资产,因香港离岸人民币市场经过多年的发展後已趋於成熟.

东方汇理银行高级策略师张淑娴认为,该举措将使得银行有更多动力持有人民币流动资产,如合资格的点心债或短期贷款,这有助於缓和离岸人民币的流动性.但总体来看,影响不会太大.

通知称,持有人民币限定债务的认可机构在计算法定流动资产比率时,可在符合以下条件的情况下,把所持有的人民币流动资产包括在内:若非人民币流动资产比率不高於30%,人民币流动资产比率不应高於非人民币流动资产比率.

若其非人民币流动资产比率高於30%,人民币流动资产比率不应高於30%加非人民币流动资产比率高出30%的百分点乘以5,或者不应高於150%,两者中以较低者为准.

通知并称,没有人民币限定债务的认可机构,可以在符合以下条件的情况下,把所持有的人民币流动资产包括在内,即非人民币流动资产比率高於30%且所计算在内的人民币流动资产不应高於非人民币限定债务总额的5%.(完)

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