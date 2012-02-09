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货币新闻 | 2012年 2月 9日 星期四 17:29 BJT

〔中港个股〕交通银行计划通过私人配售融资约79亿美元--IFR

路透香港2月9日电---汤森路透旗下IFR周四报导,以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)计划通过私人配售方式融资约79亿美元,以符合更严格的资本要求.

IFR引述两名熟悉交易的消息人士透露有关消息.据报导,交行希望在首季前完成这批H股的配售.

报导指,汇丰控股(0005.HK)、中国财政部和社保基金等将会认购该批H股股份.(完)

--编译 梁慧仪; 审校 丁淑琴

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