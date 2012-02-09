〔香港房地产〕嘉里建设以27.39亿港元投得屯门住宅用地,高於市场预期

香港社会：实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案将交立法会审议
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
路透香港2月9日电---香港政府周四公布,一幅位於新界屯门招标出售的住宅土地,由嘉里建设(0683.HK)以27.39亿港元的竞标价,击败其他六名对手投得.
土地的造价较此前测量师预估的22-24亿港元为高.
嘉里建设表示,土地造价合理,而市场对优质大型物业项目需求殷切,集团对该发展项目抱有信心.
该幅位於屯门扫管笏的住宅用地,地盘面积约为67,147平方米,最低及最高的楼面面积分别为52,375平方米及87,291平方米.发展项目的住宅单位总数不得少於1,100个.
按最高楼面面积计,成交价相当於每平方尺楼面地价2,915港元.
嘉里建设今日收盘升3.14%,报32.8港元.过去一个月累计涨22.3%.(完)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透香港2月22日 - 香港政府周三称，旨在加强打击洗黑钱及恐怖分子融资活动的《实体货币及不记名可转让票据跨境流动条例草案》将于周五（24日）刊宪，3月1日提交立法会审议。
2月22日 - 以下为中国深圳A+B股周三收市价及比价:(本地时间18:08时,1港元=0.88624 人民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 17.58 7.86 2.52 南玻 12.24 6.10 2.26 深康佳 4.61 2.82 1.84 ST中华 12.41 4.93 2.84 ST中冠
2月22日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周三收市价及比价:(本地时 间18:05时，1港元=0.88619人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为17.81%，低于上交易日收盘的19.13%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.70 5.18 1.02 建设银行 5.97 6.45 1.04 中国银行 3.72 4.02 1.04 农业