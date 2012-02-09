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亚洲 | 2012年 2月 9日 星期四 17:59 BJT

〔香港房地产〕嘉里建设以27.39亿港元投得屯门住宅用地,高於市场预期

路透香港2月9日电---香港政府周四公布,一幅位於新界屯门招标出售的住宅土地,由嘉里建设(0683.HK)以27.39亿港元的竞标价,击败其他六名对手投得.

土地的造价较此前测量师预估的22-24亿港元为高.

嘉里建设表示,土地造价合理,而市场对优质大型物业项目需求殷切,集团对该发展项目抱有信心.

该幅位於屯门扫管笏的住宅用地,地盘面积约为67,147平方米,最低及最高的楼面面积分别为52,375平方米及87,291平方米.发展项目的住宅单位总数不得少於1,100个.

按最高楼面面积计,成交价相当於每平方尺楼面地价2,915港元.

嘉里建设今日收盘升3.14%,报32.8港元.过去一个月累计涨22.3%.(完)

--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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