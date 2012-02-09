《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月10日

背景资料：中国证监会近期出台新政策一览
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透香港2月10日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7548港元HKD=) 美股道琼工业指数.DJI周四收高6.51点或0.05%,报12,890.46点.此前希腊达成协议以确保金援,但投资人对连涨多周的股 市持谨慎态度. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 225.680 1.65 54688 17.501 0.24 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.760 4.32 261357 4.268 -0.74 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 50.620 -0.49 183986 78.510 0.65 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 44.110 -2.00 117608 22.804 -0.20 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 151.720 -0.99 64682 11.766 -0.12 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 120.390 -1.88 69409 9.336 0.06 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 44.950 0.00 277673 69.716 0.53 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 56.720 1.32 30990 4.399 -0.03 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.470 -1.65 195051 14.323 -0.26 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 25.570 1.35 41234 19.829 -0.36 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 24.990 0.56 50806 4.845 -0.52 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 27.690 0.47 3820 4.295 0.11 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.670 3.47 5278 1.525 -49.66 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.780 1.46 69278 0.431 -2.01 (完) --整理 李珊珊
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透香港2月22日 - 中国体育用品商--安踏体育周三宣布，与韩国Kolon Industries, Inc.及Kolon Corporation（Kolon合资方）成立合资公司，分销＂Kolon Sport＂品牌的知识份产权和商标的若干范畴产品。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)