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财经报道 | 2012年 2月 10日 星期五 07:59 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月10日

路透香港2月10日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周四收市价的比较.(1美元=7.7548港元HKD=)

  美股道琼工业指数.DJI周四收高6.51点或0.05%,报12,890.46点.此前希腊达成协议以确保金援,但投资人对连涨多周的股
市持谨慎态度.

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  225.680    1.65      54688            17.501       0.24
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.760    4.32     261357             4.268      -0.74
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   50.620   -0.49     183986            78.510       0.65
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   44.110   -2.00     117608            22.804      -0.20
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  151.720   -0.99      64682            11.766      -0.12
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  120.390   -1.88      69409             9.336       0.06
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   44.950    0.00     277673            69.716       0.53
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   56.720    1.32      30990             4.399      -0.03
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.470   -1.65     195051            14.323      -0.26
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   25.570    1.35      41234            19.829      -0.36
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   24.990    0.56      50806             4.845      -0.52
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   27.690    0.47       3820             4.295       0.11
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   19.670    3.47       5278             1.525     -49.66
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.780    1.46      69278             0.431      -2.01 (完)

  --整理 李珊珊

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