《香港报摘》--经济日报2月10日

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
* 头版头条:
--港股表面看来平静,蓝筹股无力上升,但资金积极转战二线股,细股(中小股)价升幅普遍以一成计,气氛异常热闹;瑞信中国研究部主管陈昌华向市场泼冷水称,近日升势已超前基本因素,投资者对负面消息视而不见,市场参与者似乎由"恐惧"模式转入"亢奋"模式.
* 其他:
--为鼓励银行做大人民币业务,香港金管局继上月放宽人民币资产风险限额及将人民币未平仓净额上限调高後,昨再度出招,就重订流动资产比率计算方式向银行发出通函,令银行可计入更多人民币资产.
--创维数码(0751.HK)称,因农历新年较去年提早,1月中国平板电视销量按年减少24%,其中3D电视占平板电视销售量的38%,跟去年12月的占比持平.
--宏利金融(0945.HK)对冲策略推行速度较原决定快,已提早落实今年底的股市对冲目标,和2014年股市对冲目标的93%.另外,亦实现2014年底利率对冲目标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 李珊珊; 审校 张喜良
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
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香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业