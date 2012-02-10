《香港报摘》--经济日报2月10日

* 头版头条:

--港股表面看来平静,蓝筹股无力上升,但资金积极转战二线股,细股(中小股)价升幅普遍以一成计,气氛异常热闹;瑞信中国研究部主管陈昌华向市场泼冷水称,近日升势已超前基本因素,投资者对负面消息视而不见,市场参与者似乎由"恐惧"模式转入"亢奋"模式.

* 其他:

--为鼓励银行做大人民币业务,香港金管局继上月放宽人民币资产风险限额及将人民币未平仓净额上限调高後,昨再度出招,就重订流动资产比率计算方式向银行发出通函,令银行可计入更多人民币资产.

--创维数码(0751.HK)称,因农历新年较去年提早,1月中国平板电视销量按年减少24%,其中3D电视占平板电视销售量的38%,跟去年12月的占比持平.

--宏利金融(0945.HK)对冲策略推行速度较原决定快,已提早落实今年底的股市对冲目标,和2014年股市对冲目标的93%.另外,亦实现2014年底利率对冲目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 张喜良

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