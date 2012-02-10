《香港报摘》--信报2月10日

* 要闻版头条:

--香港嘉里建设(0683.HK)以27.39亿港元的竞标价投得新界屯门招标出售的住宅土地,低价投地料延续.

* 其他:

--汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)裁员逾30人.据了解,部份是不续约的员工.银行业雇员协会称数名会员收到裁员信,主要是投资银行的资讯科技部门.该会会继续留意此事件,不排除有抗争行动.

--鸿隆控股(1383.HK)发出盈利预警,料其截至去年12月底止之全年业绩,将会由盈转亏,主要由於期内营业额减少,以及出售附属之收益减少.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 李珊珊; 审校 张喜良

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