〔中港个股〕交行回应再融资报导,称经考虑及平衡後将提出资本补充方案

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透香港2月10日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周四晚间公告称,该行一直十分关注资本充足状况,亦密切留意资本市场动向.将充分考虑及平衡各项业务发展的资本需求,并在有利於本行的财务状况及整体股东利益的前提下,提出相关资本补充方案.
上述回应是针对媒体关於其可能有再融资计划的报导做出的.汤森路透旗下IFR周四报导,该行拟通过私人配售方式在今年首季完成融资500亿元人民币(约79亿美元),以符合更严格的资本要求.[ID:nCN1380460]
交行称,目前任何媒体所报导的资本补充方案并非该行发布的信息,也非基於该行发出的信息而作出.
交行H股周四收盘报6.31港元,过去一个月累计升幅约21%;A股报5.03元人民币,过去一个月上涨约7.02%.(完)
--记者 毕晓雯 ;审校 杨淑祯
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业