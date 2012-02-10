《香港报摘》--其他报纸重要消息2月10日

* 明报

--烘焙产品连锁经营商克莉丝汀今天起在港招股,成为第一家内地蛋糕股,公司预测市盈率介乎13.7-19.1倍.公司主席罗田安表示,将打造克莉丝汀成为亚洲最大的烘焙连锁企业.

* 星岛日报

--中银香港(2388.HK)新做按息可低至"P(最优惠利率)减2.775厘",即2.225厘.汇丰(0005.HK)(HSBA.L)亦紧随对手,息率减至P-2.75厘,实际息率2.25厘.

--香港金融管理局把人民币流动资产比率要求上限,由100%提高至150%,令银行可将更多人币流动资产纳入比率范围内.业界认为,新指引可令人币头寸更宽松,有助扩大人民币资金池.

* 苹果日报

--中银人寿执行总裁蔡中虎表示,对今年人民币保单增长及资产投资渠道扩阔更感乐观,料今年该公司人民币新保单较去年有平稳增长.

* 东方日报

--必瘦站(1830.HK)周四暗盘价最多涨逾10%,全日涨7.95%.创办人欧阳江表示,随着中产人士快速增加,相信公司未来三年业务会保持上升趋势.

--财经事务及库务局副局长梁凤仪表示,银行公会已展开研究探讨香港的私人银行业务发展,政府亦会与私人银行业界合作,确保本港有适当的制度及政策环境,以促进私人银行业务的发展.

* 文汇报

--星展香港高级经济师梁兆基预料,内地今年全年的通胀率约为3-4%,中央将会稳定且缓慢地放松银根.

--TCL通讯2618.HK宣布其未经审核的2012年1月份手机和其他产品销售量.期内,集团的手机及其他产品总销量约为200万台,较去年同期下跌36%.

* 大公报

--最新一期恒生香港经济脉搏指,本地生产总值(GDP)增长由2011年第三季的4.3%,收窄至第四季的3%.恒生预料,今年全年本地生产总值实质增长预测下调至3%,通胀由去年平均5.3%下降至今年4%.

--保利香港(0119.HK)公布,集团於2012年1月之合约销售额约5亿元人民币,按月大跌67%,合约销售面积约为6.5万平方米.

--禹洲地产(1628.HK)公布,1月份合约销售金额仅为2.04亿元人民币,合约销售面积为2.3047万平方米,较去年同期分别下降59%和52%. (完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 萧萍/李珊珊; 审校 张喜良

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