〔港报社评〕中国松银根保经济,只欠东风--经济日报2月10日

中国统计局昨公布中国1月通胀率,反弹上4.5%,超市场预期,主因是春节因素影响,物价回落趋势未变.中国因应欧债危机等风险可能拖累中国经济硬着陆,已备松银根等保经济措施,以减低外围对中国经济的冲击.

对於1月通胀反弹,中国应早已心中有数,所以市场在今年1月以来虽多次猜测中国会减存款准备金率,但存款准备金率一直未动.中国迟迟不出招,无非是忧虑通胀仍高、经济增长放缓则尚未明显下,贸然松银根,反助燃民众的通胀预期,令物价、楼价反弹.中国要维护社会稳定,不得不控好物价与楼价.但这不代表中国没有松银根的计划,此因欧债恶火延烧,欧洲经济今年衰退难免,并将拖累美国经济,势严重冲击中国出口,令中国经济有硬着陆之虞.国基会周一便警告,一旦欧债危机恶化,中国除非有大规模刺激措施,否则今年经济增长只得4.2%.旁观的国基会看出危险,利益切身的中国怎会不知、不加警惕,尤其经济若硬着陆,势严重冲击社会与政治稳定,中国已备全面对策,只是要等待出手的讯号.中国要等的是经济数据,只有确认经济持续放缓,如此中国出招松银根,救经济,才不会引发通胀预期,令物价、楼价反弹,加添治理经济的复杂性.

其实,有关数据已开始出笼,如中国传媒周三报道指,1月全国用电量预料按年下跌7.5%,用电量负增长,除春节因素外,最大原因恐是工业生产放缓、经济下滑所致.另一重要数据将是今天公布的1月外贸数字,商务部长陈德铭昨开口吹淡风,预料出口呈负增长.若中国未来两、三个星期公布的数据,再确认经济放缓加速,那对中国来说反而易办,因趋势明确,便可顺理成章出招松银根,如减存款准备金率.除货币政策外,中国已准备的各种谷消费、助个别产业、扶持中小企的具体措施,亦会相继出台.中国已筹备各种手段为经济保暖,现欠的只是东风,只需通胀回落、经济增长放缓得到确认,中国在下月全国两会举行前後,将落实减存款准备金率等措施,投资者要掌握中国个中思路与时机. (A02)