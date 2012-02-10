〔港报社评〕政治诚信不容践踏,公平公正必须恪守--信报2月10日

下届行政长官选举快将进入提名阶段,距离投票选举的日期也只有一个月多,两个符合中国拟定出任特首三大条件的候选人唐英年和梁振英的所谓“君子之争”亦开始白热化,却突然闹出了两宗候选人涉及利益冲突的丑闻.唐英年被指就任财政司司长期间在宣布减葡萄酒税前偷步买"酒花".而梁振英亦被指10年前在担任西九填海区概念规划比赛评审时没有依例申报利益,结果比赛小组发现入围名单中其中一个参赛队伍的成员疑与梁振英有关连,因而被取消参赛资格.

根据港府发出的新闻稿,没有证据证明唐梁两人涉及金钱利益,但梁振英却明显在知情下事前没有向评审团申报与其公司戴德梁行有关连的公司有份参赛,其後在主办者发现并取消该关连公司的参赛资格後,才向比赛小组解释自己并不知情.梁振英有没有涉及利益冲突,其实并非单纯是金钱利益收受的问题,只要涉及潜在利益利害关系,有关人士便须避嫌.何况,事件还涉及对其他参赛者不公平和公正的问题,身为下届特首候选人,梁振英又岂能不向公众清楚交代?

梁振英多年来给予公众的印象就是一贯正确,从不承认错误,因而也永不道歉.可是,犯错其实是任何人都不可避免的事,只要坦白承认、知错能改,明白事理的公众也会谅解,给予机会.今次的事件可能是疏忽所致,涉及的利益也不算大,但事关公职人物的诚信和公平、公正问题,却是港人认同和不容破坏的核心价值,如果有错还要坚持不认,背後的心态不是更令人悚然吗. (A02)