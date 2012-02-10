〔港报社评〕靠双非婴填劳动力风险大--星岛日报2月10日

港府估计香港劳动力6年後将短缺14,000人,原因是出生率下降而退休者增加,有关统计尚未显示近年“双非婴”大增的影响.本来,容许中国夫妇皆非港人者在港产子,让子女得到港人身分,有助纾缓香港人口老化的压力,但是当局须改善目前的配额规划和执行机制,确保不会失控泛滥,变成部分港人忧心的“抢饭碗”.

对打工仔来说,人手紧张有利升职加薪.不过,如果长期持续下去,形成大家少劳多获,就会导致生产力不足和恶性通胀,个人和社会整体竞争力下降,生活水平慢慢受影响.如果社会不因应人力供求失衡的威胁及早有所对策,势会窒碍香港转型至知识型经济的步伐,削弱香港的发展机会.

近日社会上不少人非常关注双非婴抢占福利,很容易进而担心抢下一代的饭碗.部分双非婴会在港求学就业,当香港中上教育程度劳动人口短缺,当局须扩充双非婴热门校网的学额,减轻他们与港人子女竞争学额资源的矛盾.另外,双非婴是否留港发展,目前非常缺乏数据参考,没有足够评估下,倚赖这方面的人口补充劳动力,不稳定风险很高.

港府须把双非婴配额与人力规划挂钩.目前的配额制是在医院面对“泛滥”威胁的急就章产物,纯粹由医院人手角度考虑,没有充分顾及香港人力资源需求.去年1千多个冲急症室个案对人力供应的影响,远不及每年3万多个有秩序来港产子的配额,当局必须有较周全的配额规划. (A04)