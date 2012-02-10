〔港报社评〕选举过程如同全身体检,参选人必须经得起考验--明报2月10日

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
特首选举提名期近,选情愈趋激烈,较有机会当选的唐英年和梁振英,两人过往参与或决策的一些事项,分别被指涉及利益冲突,由於事关个人诚信,直接影响选情,所以两人都认真应对拆解.在选举中,参选人被揭发所谓“黑材料”,司空见惯.参选人面对危机若应对处理得宜得当,则这样的参选人,不但不会失分,反而因为显露了政治领袖必须具备的应对危机能力,说不定还会获得更多认同.对参选人而言,选举过程有危有机,就是这个道理.
下届特首选举,主要由建制派唐英年和梁振英竞逐,包括中央在内许多人,都希望两人透过君子之争,营造健康选举文化,创造良性互动,推动民主进程,为2017 年普选特首积累经验,以资借监.不过,这几个月下来,君子之争只是主观良好愿望,现实上并未出现.唐英年和梁振英一些所谓“黑材料”分别被揭出,同样遭到利益冲突、诚信等质疑,虽然没有证据证明“黑材料”来自哪一方面,不过, “黑材料”确实有可能影响选情.
另外,港府前晚就唐英年和梁振英涉嫌利益冲突的指控,出稿披露资料的做法,也值得讨论.梁振英被揭漏报,传媒去周已报道,唐英年被翻葡萄酒旧案,则在前日见报,而新闻处前晚相隔16 分钟,就两件事出稿,被认为事不寻常.虽然港府说“只是回应传媒查询,并无其他目的”,不过,两稿客观效果是“保唐踩梁”,此乃人所共见.在此唐梁选情胶着,提名期将近,提名状况外张内更紧之际,港府如此处理,当然使人尽多联想. (A04)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业