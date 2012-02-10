〔港报社评〕选举过程如同全身体检,参选人必须经得起考验--明报2月10日

特首选举提名期近,选情愈趋激烈,较有机会当选的唐英年和梁振英,两人过往参与或决策的一些事项,分别被指涉及利益冲突,由於事关个人诚信,直接影响选情,所以两人都认真应对拆解.在选举中,参选人被揭发所谓“黑材料”,司空见惯.参选人面对危机若应对处理得宜得当,则这样的参选人,不但不会失分,反而因为显露了政治领袖必须具备的应对危机能力,说不定还会获得更多认同.对参选人而言,选举过程有危有机,就是这个道理.

下届特首选举,主要由建制派唐英年和梁振英竞逐,包括中央在内许多人,都希望两人透过君子之争,营造健康选举文化,创造良性互动,推动民主进程,为2017 年普选特首积累经验,以资借监.不过,这几个月下来,君子之争只是主观良好愿望,现实上并未出现.唐英年和梁振英一些所谓“黑材料”分别被揭出,同样遭到利益冲突、诚信等质疑,虽然没有证据证明“黑材料”来自哪一方面,不过, “黑材料”确实有可能影响选情.

另外,港府前晚就唐英年和梁振英涉嫌利益冲突的指控,出稿披露资料的做法,也值得讨论.梁振英被揭漏报,传媒去周已报道,唐英年被翻葡萄酒旧案,则在前日见报,而新闻处前晚相隔16 分钟,就两件事出稿,被认为事不寻常.虽然港府说“只是回应传媒查询,并无其他目的”,不过,两稿客观效果是“保唐踩梁”,此乃人所共见.在此唐梁选情胶着,提名期将近,提名状况外张内更紧之际,港府如此处理,当然使人尽多联想. (A04)