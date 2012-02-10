〔港报社评〕化解希债危机,道路依旧漫长--文汇报2月10日

《路透晚报》--2月21日日间新闻摘要（中港台）
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
欧洲央行总裁德拉吉昨日表示,希腊各政党已就新的紧缩经济措施达成共识,使希腊获得国际社会第二轮贷款、避免债务违约迈出了关键一步.希腊暂时避免违约破产一劫,欧元崩溃的风险大大降低,也让欧元区国家乃至世界松了一口气.但是,希腊要解决债务危机的道路依旧漫长,因为落实新紧缩政策将令经济复苏的步伐更艰难.欧洲央行应该考虑推出宽松的货币政策,解决希腊等严重财赤国家“缺水”的困难,刺激经济逐步复元.
难避免,欧债风暴也将扩大.因为一旦希腊退出欧元区,那些持有希腊国债的国家以及欧洲央行将无法收回债务,而像葡萄牙、意大利这些大量持有希腊国债的国家或将被迅速拖进危机漩涡,重蹈希腊覆辙,欧元崩溃的危机届时将大为增加.此前,希腊政党领袖迟迟无法就新的严厉紧缩政策达成共识,甚至在最後期限前也没答覆欧盟是否接受条款,以换取第二轮1,300亿欧元金援,令欧盟领袖大为紧张和担心,德国总理默克尔和法国总统萨科齐共同警告希腊,要求希腊必须为减债”负起责任”.最终,希腊各政党在权衡利弊下达成一致,意味可以接受欧盟的注资,希腊暂时不必违约,欧元也逃过崩溃的危险,欧债危机“爆煲”的压力暂时得以缓解.
值得关注的是,希腊的经济已经相当虚弱,现在需要的是扩大开支,扩大老百姓的收入和补贴,以便扩大需求,为经济复苏带来动力.可惜欧盟为了要求希腊尽早实现财政平衡而大幅压缩开支,压缩开支之後希腊振兴经济乏力,而且会激起民众的强烈反弹,加剧政局动荡,经济复苏就更加困难,更需要不断的外部救助,成为无底深潭.欧盟要求希腊收缩财政开支来解决债务危机,可能会产生反效果.
欧洲央行不久前建议,准备对欧洲一些国家的商业银行提供低息贷款,这或许是解决欧洲资金不足、经济复苏无力的方法.事实上,在货币放松的环境下,欧洲商业银行拿到贷款就可以购买希腊等国的国债,希腊的商业银行获得新的资金,整体经济开始有活力,债务危机才有化解的希望. (A06)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
中国商务部长高虎城表示，今年外贸形势依然严峻复杂，不确定因素仍然较多，同时称外资撤离中国潮的说法有失偏颇，今年1月份吸收外资的下降不足以说明大势，在对外投资方面，中国已从商品输出为主进入商品和资本输出并重的阶段，对外投资仍将保持快速增长。
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业