〔港报社评〕化解希债危机,道路依旧漫长--文汇报2月10日

欧洲央行总裁德拉吉昨日表示,希腊各政党已就新的紧缩经济措施达成共识,使希腊获得国际社会第二轮贷款、避免债务违约迈出了关键一步.希腊暂时避免违约破产一劫,欧元崩溃的风险大大降低,也让欧元区国家乃至世界松了一口气.但是,希腊要解决债务危机的道路依旧漫长,因为落实新紧缩政策将令经济复苏的步伐更艰难.欧洲央行应该考虑推出宽松的货币政策,解决希腊等严重财赤国家“缺水”的困难,刺激经济逐步复元.

难避免,欧债风暴也将扩大.因为一旦希腊退出欧元区,那些持有希腊国债的国家以及欧洲央行将无法收回债务,而像葡萄牙、意大利这些大量持有希腊国债的国家或将被迅速拖进危机漩涡,重蹈希腊覆辙,欧元崩溃的危机届时将大为增加.此前,希腊政党领袖迟迟无法就新的严厉紧缩政策达成共识,甚至在最後期限前也没答覆欧盟是否接受条款,以换取第二轮1,300亿欧元金援,令欧盟领袖大为紧张和担心,德国总理默克尔和法国总统萨科齐共同警告希腊,要求希腊必须为减债”负起责任”.最终,希腊各政党在权衡利弊下达成一致,意味可以接受欧盟的注资,希腊暂时不必违约,欧元也逃过崩溃的危险,欧债危机“爆煲”的压力暂时得以缓解.

值得关注的是,希腊的经济已经相当虚弱,现在需要的是扩大开支,扩大老百姓的收入和补贴,以便扩大需求,为经济复苏带来动力.可惜欧盟为了要求希腊尽早实现财政平衡而大幅压缩开支,压缩开支之後希腊振兴经济乏力,而且会激起民众的强烈反弹,加剧政局动荡,经济复苏就更加困难,更需要不断的外部救助,成为无底深潭.欧盟要求希腊收缩财政开支来解决债务危机,可能会产生反效果.

欧洲央行不久前建议,准备对欧洲一些国家的商业银行提供低息贷款,这或许是解决欧洲资金不足、经济复苏无力的方法.事实上,在货币放松的环境下,欧洲商业银行拿到贷款就可以购买希腊等国的国债,希腊的商业银行获得新的资金,整体经济开始有活力,债务危机才有化解的希望. (A06)