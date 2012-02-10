〔港报财经评论〕二万一争持,内银是关键--经济日报2月10日

二万一争持,内银是关键 /林瑞芬

昨日再有超跌股李宁(2331.HK)单日抽升14%,目前似要与时间竞赛,斗快发掘翻身股,大家都望恒指最好多争持一会,好让股仔有更多翻身的时间及机会.观望市场反应上移止赚.当然,都是那个理论,高位有大成交有沽有买,低位有大成交有沽有买.只要资金面维持宽松,尤其中国暂无降存准率,未现全面宽松讯号下,欧美取态更为重要.美国早前已公布维持低息至2014年底,还看欧洲央行指引.去年12月,欧央行宣布通过长期再融资操作(LTRO)提供4,890亿欧元的3年期贷款,市场焦急等待有关LTRO2的相关暗示,希债重组仍要等谈判消息.

交行传配售,可作探温计.外电报道,交行(3328.HK)计划向汇丰(0005.HK)、社保基金及财政部非公开配售H股,集资500亿港元至616亿港元,以符合中国对银行的最低资本要求.这将视为测试探温大市回吐压力的一则重要消息,正如之前中国高速传动(0658.HK)突发盈警後,连高盛发表研究报告都指出,预期中国风电设备制造商之间的竞争会加剧,仍不建议买入风电设备股.恒指可否推升,更上一层楼,短线就要看着内银股做定向标,目前大部分处高位盘整局面.工行(1398.HK)昨日股价微跌0.9%,但成交额高达24.83亿港元,位列成交榜首,建行(0939.HK)收6.35港元,跌0.6%,成交达20.12亿港元,交投都不少,虽大有可能股价不会以大幅度质落作修正,10至15%回调或已是极限;不过,会以时间横行作修正,等到内银股再延升浪,到时便是恒指再上一层楼之时!内银股才是推动恒指由今年1月抽升动力,其他的随势为主.

沪深成交旺吼中信证券.上证指数昨收2,349点,昨微涨0.09%;深证成指收9560点,微涨0.03%.指数突破後没大踏步,但沪深两市成交续增至合共1,694亿港元,倍增疑惑,还是待中国下调存准率,市场人士才有信心.还是真的要keep住低位,让养老金不会被唱被迫高位接货,仍要继续观察.股市成交维持畅旺,相信有利中国券商股,当中,中信证券(6030.HK)有大机会更上一层楼,不妨候股价回吐收集,昨收16.62港元,微升0.73%.总括而言,恒指在21,000关争持,交行拟配股可视为试温回吐压力反应.由於去年第4季太多超跌个股,只要港元强势持续,还是不减市场风险胃纳,个股续发掘.(012)

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通胀超预期,国指先整固 /余少文

1月通胀高於市场预期,A股回软,市场亦对人民银行短期下调存款准备金率的憧憬幻灭,但相信中国今年通胀下跌趋势难以改变,人行下调存准率只是时间而已,大市整固後可续寻顶.期指在现货收市後急回,令国指期指由高水变低水23点,收报11,646点,加上国指连日在11,600点水平横行,反映国指受制去年8月初下跌裂口11,801点至11,453点的顶部.尽管笔者憧憬国指可以受惠房地产微调而上试12,000点,但也要小心先调整才继续寻顶.

食品价格通胀关键.大市回软,主要是国家统计局昨日公布1月通胀(CPI)和工业生产者出厂价格(PPI)都差过市场预期,CPI4.5%远高於预期的4%,PPI0.7%则略低於预期0.8%,也是09年11月以来最低.虽然坊间指CPI高於预期,是农历年因素,质疑各界对1月通胀预测都会将农历年因素纳入计算,数字反而显示1月通胀较预期更为严重,也解释人民银行在农历年期间没有下调存款准备金率.统计局数字透露,1月食品价格同比增长10.5%,环比也升4.2%,主要是肉禽及其制品价格同比增长18.7%所致,由於发改委刚上调成品油价格,以及2月寒冷天气持续,对通胀的影响有待观望,若然食品价格未能回落,则通胀或要继续高企.

尽管通胀反弹,2月价格表现又不明朗,但相信通胀自去年7月高见6.5%後一直回落,其间出现一、两个月反弹,对通胀回落的势头,不会带来太大影响,只是令人行暂缓下调存准率而已,相信当通胀稍後跌穿4%,便有助人行下调存准率.不过,人行日内也会公布1月货币供应数据,要留意存款会否上升,以及银行新增贷款会否如市场所指不足1万亿元人民币,若然银行流动性得到改善,是会影响人行政策放松的节奏.

交行配股影响轻微.另外,近日表现较佳的内银股,昨日亦随大市偏软,相信是市场消息指交通银行(3328.HK)会配售H股集资500亿元人民币所影响.但交行集资是为了提高资本充足率,及只会向丰控股(0005.HK)、财政部和社保基金等配股,对市场压力影响应该有限,只令每股盈利和每股资产净值被摊薄而已,不排除股价短期有回调压力.只要交行集资消息愈早落实,则对大市影响可降至最低.(010)