〔港报财经评论〕看似乱炒追买有序--信报2月10日

看似乱炒追买有序 /习广思

恒指在21000点水平整固,指数受制於蓝筹股回吐,但资金被逼入市追买,大市牛气急涨,指数不代表大市,港股已进入选股不选市时期.至为明显早市交易时段,恒指跌幅收窄,内房股、资源股、金属股、港交所(0388.HK)等落後股全面涨升,提供极佳入市时机.假如再留意升跌股份,亦不难留意到,股价下跌的股份大都是获利回吐,至於上升股份则多是整固後再升,或者是不起眼的落後股份.当更多股价回升至250天线水平上,加上业绩期来临,买股不买市的情况将更为明显,而在进入选股阶段後,政策受惠股、价值类股份,或会更加值得留意.

内房股逆市炒法.内房股狂炒是因为政策松绑?内房股在中央下调存款准备金率时出现过大弹,但内银与内房之间,是取内银舍内房,直到内银股回到250天线,大市逐个板块轮动,内房股已无关政策,变成落後股.内房股当中,也应该再细分门派,中海外(0688.HK)、华润置地(1109.HK)大蓝筹率先突破250天线,两者命运不同,它们有能力做融资,中海外近日重返债市发美元债,是非常重要的讯号.这两日反弹当中,落後内房如恒大(3333.HK)、龙湖(0960.HK)、世茂(0813.HK)突破250天线.买哪一类?刚攀越250天线的内房股较可靠呢.买你所不相信的,买你所不敢买的.上述几个板块当中,航运股休息後进入第二浪,多只内房股突破250天线,仍然落後的是金属资源股.

中央放水手段.调控政策转调已形成趋势,但此轮放水过程,将时快时慢,时开时关,不要期待会出现像2008年的放水行动,整个货币政策调整对换届的中央政府来说,必定是小心翼翼.相反来看,中央自第四季开始,以其有形之手的力量,尝试进行更多的行政手段,却未得到市场关注,行政措施将是这轮放水的重点.摩根大通报告为此做了一个小结.第一,是税务调整,支持内需,财政部推出的税务措施,包括下调关税,鼓励能源、资源、高科技设备等进口.第二,加大对中小企支持.由於房地产调控收紧市场信贷,打击中小企资金链,造成民间资金放高利贷局面,但继多项行政措施後,银监向小微企业的借贷增长速度必须高於整体借贷增长速度,对中小企的水喉开得更大.第三,支持家庭消费.近日热炒汽车股、家电股、消费股,很大原因是有传中央会有推动消费的措施.(B02)

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欧罗兑英镑或见顶 /苏子

近日欧罗兑美元表现强劲,昨天欧洲市早段更一度突破1.33阻力关口,然而,英镑兑美元却未能跟随欧罗兑美元的上升步伐一同造好,汇价於前天升至200天SMA阻力附近,高见1.5928後便掉头下挫,昨天亚洲市一度低见1.5790水平,而此低位则略为跌破10天SMA的1.5803支持.英镑兑美元的走势较欧罗兑美元疲弱,使欧罗兑英镑自本周初的0.8260低位急升至昨天欧洲市早段所造的0.8402高位才受阻回落,留意此高位刚好触及20天保历加通道顶部阻力,同时亦在日线一目均衡图云雾区底部阻力附近,故汇价触及上述高位後便迅即受阻回落.

本周开始,欧罗兑美元的走势较受欧罗兑英镑影响,而近日欧罗兑美元的升势,某程度其实是受惠於欧罗兑英镑的良好上升势头;因此,若昨晚欧罗兑英镑未能再次挑战昨天欧洲市早段所造的高位,反而出现较为明显的沽压,使欧罗兑英镑返回50天SMA以下波动及收市,料欧罗兑英镑较大机会在昨天欧洲市见了短期重要顶部,至於欧罗兑美元料在欧罗兑英镑转弱後,将结束连日来在1.32/1.3225支持区以上的激烈争持局面,随後料会再度考验上周三所造的1.3020低位及1.30心理关口.短线而言,若欧罗兑英镑如预期般自20天保历加通道顶部阻力见顶回落,而欧罗兑美元亦成功返回1.32关口以下波动及收市,相信其他非美元货币如澳元亦会结束近期的强势,向下作出较深的调整.

澳元兑美元自上月20日正式升破200天SMA阻力後便展开一浪高於一浪的单边升市,而汇价每次回落至10天SMA支持附近便迅即止跌回升,故10天SMA可视作好淡判别位.前天澳元兑美元一度升至1.0844高位,明显突破1.08关键阻力,可惜最後收市时却在1.08阻力呈现十字星的待变形态.昨天欧洲市澳元兑美元曾升至1.0824高位,未能再次突破前天的1.0844高位.如昨晚欧罗兑英镑及欧罗兑美元明显低收,而澳元兑美元亦见一同低收的话,料10天SMA支持将会岌岌可危,今天成功跌破的可能性不容抹煞.一旦澳元兑美元失守10天SMA支持,料汇价自去年12月15日的0.9857低位开始的上升浪将会暂告一段落.若澳元兑美元调整自0.9857低位升至1.0844高位的23.6％及38.2％,目标分别可见1.0611及1.0467,後市澳元兑美元一旦跌至38.2%调整目标收市,担心届时200天SMA所发挥的支持力不会太强,汇价进一步跌至200天SMA支持以下的可能性不容抹煞.(B08)