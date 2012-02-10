更正:〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.11%,静候中国贸易收支报告

《汇市简讯》法国服务业PMI跳升，欧元仍然走贬
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
(更正:因原文有误,第一段应为,"连续六周的涨幅料缩减",非"涨势可能暂停")
路透香港2月10日电---香港股市周五开盘下跌,恒指在21,000点面临强劲阻力,连续六周的涨幅料缩减.中国稍候将公布1月贸易收支.
恒生指数.HSI下跌0.11%至20,986.25.恒生国企指数.HSCE开盘下跌0.51%至11,610.03.(完)
--编译 沈以文;审校 孙茉莉
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
0811 GMT * 法国2月服务业采购经理人指数(PMI)从1月的54.1跳涨至56.7 * 欧元/美元下跌5个跳动点，至日内低位1.0570 * 交易员更加关注美国利率，美联储可能在3月升息 * 加上法国大选、希腊债务和意大利政局风险，欧元/美元吸引空头进场 (完) (编译 王琛；审校 龚芳)
路透墨尔本2月21日 - 伦铜周二下滑，因美元走高，但受智利铜矿罢工以及印尼出口许可方面存在纠纷的影响，持续的供应担忧支撑着铜价。
2月21日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周二收市价及比价:(本地时 间16:10时，1港元=0.88711人民币) 涵盖主要大型A+H股的恒生AH股溢价指数显示，A股相对H股的最新加权 平均溢价为19.13%，高于上交易日收盘的18.62%。 公司名 A股代码 H股代码 A股价格 H股价格( A/H股比 (元) 港元) 价 工商银行 4.68 5.07 1.04 建设银行 5.94 6.30 1.06 中国银行 3.71 3.95 1.06 农业