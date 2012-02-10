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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 09:56 BJT

更正:〔香港股市〕恒生指数开盘跌0.11%,静候中国贸易收支报告

(更正:因原文有误,第一段应为,"连续六周的涨幅料缩减",非"涨势可能暂停")

路透香港2月10日电---香港股市周五开盘下跌,恒指在21,000点面临强劲阻力,连续六周的涨幅料缩减.中国稍候将公布1月贸易收支.

恒生指数.HSI下跌0.11%至20,986.25.恒生国企指数.HSCE开盘下跌0.51%至11,610.03.(完)

--编译 沈以文;审校 孙茉莉

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