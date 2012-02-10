《离岸人民币综述》贷款业务蓬勃兴起,或续推升存款息率

记者 陈敏

路透香港2月10日电---随着离岸人民币资金池不断扩容和回流渠道正式化,一直受人民币强劲升值势头和资金出路不确定困扰的人民币贷款业务,开始显露旺盛的增长势头,并有望继续推升存款息率.

去年香港人民币贷款业务迅速发展,贷款余额由去年初不到20亿元人民币增至年底的308亿元.德意志银行在报告中称,人民币贷款增长将超出原来的预期,今年料超过1,000亿元,2013年则将达到2,500亿元.

"我觉得今年香港人民币贷款肯定会保持较快增长,主要是回流渠道被打通了.在香港借人民币的成本低於国内,而且大家对今年人民币升值幅度的共识是不会超过3%,还是比较温和的."汇丰银行(0005.HK)策略师刘洁称.

为配合贷款业务发展,今年香港三大发钞行--中银香港(2388.HK)、汇丰和渣打(2888.HK)开始在财资市场公会网站公布各自的人民币拆息资料,为更多人民币贷款乃至银团贷款的发展提供基准利率.

宝华世纪资本市场首席经济师陈宝明指出,人民币升值幅度放缓有利於贷款业务发展;但另一方面,欧债危机未除,若影响到中国整体贸易形势,则可能对贸易融资形成负面影响.

早在2009年,香港已办理首笔跨境人民币贸易融资业务,但此後发展平平.一方面,人民币处於强劲上升通道且离岸资金量较小,企业担心隐性借贷成本被推高;另一方面,中国政府严控人民币资金跨境流动,令贷款能否输入内地的不确定性增加.

这些障碍在过去两年离岸人民币市场的迅猛发展中得以排除,尤其是在资金回流方面.商务部和央行去年10月正式推出人民币FDI(外商直接投资)业务,允许境外投资者和银行办理人民币结算业务,用於新设立企业出资、并购境内企业、股权转让以及对现有企业进行增资、提供股东贷款等.

国家发改委并於今年初宣布,批复同意中国广东核电集团有限公司借用中银香港30亿元人民币商业贷款,这是境内企业首次获准借用境外中长期人民币商业贷款.

贷款业务需求增加令银行纷纷高息诱储,目前市场上一年期人民币存款息率已高至逾2厘.渣打银行财富管理东北亚区主管江碧彤表示,该行去年12月和今年1月人民币存款新资金按年增加四倍,主要受贷款增长推动,料存款息率仍有上升空间.

以下为汤森路透整理的今年以来承销点心债的各家银行排名:

账簿管理人 募集资金(百万元人民币) 债券数量

1. 汇丰 4,734.0 18

2. 渣打 2,670.0 4

3. 中国银行 1,500.0 1

4. 法巴 910.0 5

5. 德意志银行 625.0 2

**本周市场动态**

--香港金管局发布通知,放宽人民币流动资产计入法定流动资产,因香港离岸人民币市场经过多年的发展後已趋於成熟.规定称,若银行非人民币流动资产比率高於30%,人民币流动资产比率最高可以达到150%.

--日本央行副总裁西村清彦表示,中国应进一步放宽资本管制,从而深化亚洲金融市场,使其更灵活应付外部冲击;更多涉及日圆和人民币互换的贸易可以绕过美元,以降低该地区银行业和企业的汇兑风险.

--台湾金管会发函,删除银行不得投资由大陆法人发行的有价证券相关规定.台湾媒体报导称,预计银行业将有4,000亿元新台币额度瞄准人民币债券,但因台湾银行业不符合大陆合格境外投资机构(QFII)资格,无法投资内地A股市场.

--德国化工企业朗盛(Lanxess AG)(LXSG.DE)发行5亿元三年期人民币债券,票面息率为3.95%.是次债券发行共录得近10亿元认购额.最终欧洲投资者获得发行额度的44%,新加坡获得40%,香港获得16%.(完)

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