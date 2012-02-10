《香港重要政经日程》--2月10日-2月16日

=====================今日香港主要政经消息==========================
2月10日(周五)
-- 必瘦站(1830.HK)首日公开发行.
-- 凯德商用-S6813.HK公布全年业绩.
--10:00 昊天能源(0474.HK)股东特别大会.
--10:00 佳讯控股(0030.HK)股东周年大会.
--10:00 华亿传媒(0419.HK)股东特别大会.
--12:30 建行(0939.HK)媒体新春餐叙
--14:30 中国矿业(0340.HK)股东特别大会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月13日(周一)
--16:00 Social Media Week香港活动开幕记者会.
-- 比高集团(8220.HK)公布第三季业绩.
-- 中国3D数码(8078.HK)公布中期业绩.
-- 汉港房地产(1663.HK)公布第三季业绩.
-- 新华汇富金融(0188.HK)公布中期业绩.
--09:00 莱福资本(0901.HK)股东特别大会.
--10:30 粤首环保(1191.HK)股东特别大会.
2月14日(周二)
-- 金管局公布1月外汇基金境外资产.
-- 阳光房地产基金(0435.HK)公布中期业绩.
--14:15 东亚银行(0023.HK)年度业绩记者会及分析员会议.
2月15日(周三)
-- 香港生命集团(8212.HK)中期业绩发布.
--14:00 Western Asset亚洲投资部门主管Chia-liang Lian,就亚洲固定收益以及离岸人民币市场展望发表看法.
*2月16日(周四)
-- 香港国际珠宝展.
-- 欧盟贸易委员Karel De Gucht於外国记者俱乐部发表演说.
-- 广州药业股份(0874.HK)公布全年业绩.
--11:00 新威国际(0058.HK)股东周年大会.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 李珊珊