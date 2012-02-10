〔投行观点〕瑞信将交行H股降级至"落後大市",因可能进行巨额配股集资

路透香港2月10日电---投行瑞信发布报告,将以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)的H股投资评级由"中性"下调至"落後大市",因此前有媒体报导指该行可能会进行巨额配股集资.
汤森路透旗下IFR周四报导,交行计划通过私人配售方式向汇丰控股(0005.HK)(HSBA.L)、中国财政部和社保基金等融资500亿元人民币.[ID:nCH0096213]
其後交行在一份声明中称,将充分考虑及平衡各项业务发展的资本需求,并在有利於其财务状况及整体股东利益的前提下,提出相关资本补充方案.[ID:nCH0096213]
瑞信的报告指出,如果交行配股集资500亿元,其基於2011年的核心一级资本充足率将升至10.5%,亦符合该行希望维持略高於最低监管要求的充足率.估计集资计划令交行的股本回报率下降高至3%,每股盈利最多摊薄15%.
交行於去年9月底止核心一级资本充足率为9.24%.瑞信估计,在中国银监会新的资本要求下,交行的核心一级资本充足率可能会降至9%以下.
根据银监会去年8月发出的徵求意见稿,正常时期中国系统重要性银行和非系统重要性银行资本充足率将分别不得低於11.5%和10.5%,原则上应分别於2013年底和2016年底前资本达标.[ID:nCN1759639]
交行H股周五早盘受压,香港时间11:06,该股跌3.01%,报6.12港元;大市恒生指数.HSI则跌0.26%.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良