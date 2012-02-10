《市场热谈》意外高顺差支撑人民币创新高,汇率对宏观数据敏感度逐步加深

* 顺差高企推升人民币汇率至新高

* 均衡汇率对数据的敏感度越高

* 有限幅度升值是人民币今年主旋律

* 高敏感度将加大汇率的波动

记者 毕晓雯

路透香港2月10日电---中国宏观数据与人民币汇率的关系正由此前的二条平行线逐渐纠缠成团.

中国外汇占款连续三个月下跌所引发涟漪还在波动中,意外创出六个月新高的外贸顺差却又砸起一片更大的水花:人民币/美元汇率CNY=CFXS周五创出汇改後的历史新高6.2884.

交杂着随後公布的2011年第四季资本项下出现逆差的消息,市场人士不禁充满令人猜测:这矛盾的数据,到底该如何决定人民币汇率後市的方向?

这并不奇怪,观察全球主要货币的表现,在不存在人为的大幅低估或高估的情况下,一个明显的现象是不论任何货币只要已反应出其基本面,未来的走势将更多基於宏观经济数据的基本面.

"均衡汇率并不是不动,而是对宏观数据更敏感."对外经贸大学金融学院教授丁志杰称,"因此可以看到,在人民币汇率已不存在大幅低估的情况下,今年可能会在一个更大的区间内剧烈的波动."

而中信银行资金业务部总经理孙炜则称,"外汇交易员更关注具体数据的变化.顺差意外增加--加大升值预期--引导市场操作,这个判断逻辑引导了市场对人民币升值的心理预期,也引起今天市场上的美元卖盘增加."

周五公布的数据显示,1月中国出口1,499.4亿美元,同比下降0.5%;进口1,226.6亿美元,下降15.3%;贸易顺差272.8亿美元,为六个月来的高点.

"今天结汇的FLOW在外贸数据出来後明显是增加了,但交易都在中间价的下方,显示市场对顺差是否具有趋性性还有保留."一家美资银行的交易人士也表示.

所谓春江水暖鸭先知.一家位於北京的中资银行外汇交易员就表示,对於1月顺差的高企一点都不奇怪,去年底以来,市场上的美元结汇量(客户卖给银行)在不断的上升.

人民币/美元中间价周五也首次突破6.30,设在6.2937,创汇改来新高.

**越均衡越敏感**

不论是学者还是交易人士,对人民币汇率今年的走势都做出了相似的总结:可控的升幅下有更大的弹性.究其原因,则是接近均衡的人民币汇率走势,对决定汇率走势基本的各项数据,已越来越敏感.

孙炜就表示,交易人士不像经济学家,不会对太远的经济指标做预测,做出一项交易的决定往往是根据短期的数据情况.特别是贸易顺差,这个数据直接影响交易行为;而这种交易行为又强化了升值的心理预期,进而传染到客盘.

"尽管中国自已的进出口数据不是很好看,但这是同比,是我们自己比."他称,"而一种货币的强弱,更多是跟其他国家的货币相比.这样一比,中国经济的基本面无疑是最好的,对各类资金还是有吸引力的."

从去年10月到目前的短短五个月间,与境内的人民币走势相比,离岸市场的人民币CNH=就走出了从升值--贬值--再升值预期的过程.

而丁志杰则表示,今年中国的出口会遇到比较大的困难,但进口受中国经济放缓的影响也很大."进出口的增速都会有较大的下滑,不过,顺差可能还会保持与去年差不多的水平."

2011年,中国贸易顺差达到1,551.4亿美元,成为中国外汇储备的主要贡献力量.但受欧洲主权债务危机的影响,避险资金流入美元,去年四季度,中国的外汇储备也逐月下降.

不过,上述美资银行交易员也表示,现在的形势下,交易员对人民币汇率走势不会太看太远,会根据数据实时调整."经济学家都判断出口不好,但1月的顺差又这麽高,我们的交易也只能随行就市了." (完)