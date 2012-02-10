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货币新闻 | 2012年 2月 10日 星期五 16:30 BJT

〔香港股市〕恒生指数收低1.08%,中资金融股表现疲弱

路透香港2月10日电---香港股市周五收低,恒生指数撤离250日均线的技术阻力位;周线略微收高,为连续第六周收红.

恒生指数.HSI收低1.08%,至20,783.86点,周线则上扬0.13%.

恒生国企指数.HSCE收低2.26%至11,405.22点,周线下跌1.73%.

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