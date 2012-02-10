〔香港房地产〕楼价按周升0.6%创九周最大升幅,市况回稳--中原地产

路透香港2月10日电---中原地产最新公布的中原城市领先指数(CCL)按周上升0.6%,为九周以来最大的升幅,因政府没有新的压抑楼市措施,令二手成交显着增加,楼价止跌回稳.
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出,本月1日财政预算案中,政府没有新措施抑压楼市,二手成交显着增加.楼市顺利进入季节性旺市,确认楼价止跌回稳,有待3月份公布的CCL才开始反映.
分区大型屋苑指数方面,港岛区楼价指数最新报103.19点,四周累升2.02%.九龙区指数报93.95点,四周累升2.93%.新界东区指数和新界西区指数过去四周则分别累计升0.03%和下跌0.54%.
周五公布的CCL报95.04点,指数创五周新高,上周为94.47点.
最新的指数是根据於1月30日至2月5日期间所签订正式买卖合约的中原成交计算,当中有七成的交易是在1月16日至22日签订临时买卖合约.
CCL反映香港的二手住宅楼价,以1997年7月楼市顶峰为指数的基期,基期指数定为100.
以下为CCL过去12周的表现:
日期 CCL指数
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2/5 95.04
1/29 94.47
1/22 94.75
1/15 94.31
1/8 94.16
1/1 95.47
12/25 96.68
12/18 96.81
12/11 97.10
12/4 98.13
11/27 97.24
11/20 97.09 (完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴