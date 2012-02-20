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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 12:34 BJT

〔表格〕中国安踏体育2011年度净利升11.5%,为17.30亿元人民币

路透香港2月20日电---中国安踏体育用品有限公司(2020.HK)周一宣布,截至2011年12月31日为止的年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):

2011年度 2010年度

每股基本盈利(元) 0.6397 0.6221

末期股息(港元) 0.26 0.25

净利 1,730.1 1,551.1

营业额 8,904.8 7,408.3

截止过户日期 3月29日-4月2日

发放股息日期 4月20日

注:安踏体育用品有限公司为运动鞋及服装产销商.根据汤森路透I/B/E/S综合20位分析师所作的预估,2011年度净利为17.53亿元人民币.(完)

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--记者 李珊珊; 审校 乔艳红

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