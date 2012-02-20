〔表格〕中国安踏体育2011年度净利升11.5%,为17.30亿元人民币

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透香港2月20日电---中国安踏体育用品有限公司(2020.HK)周一宣布,截至2011年12月31日为止的年度业绩报告如下(以每百万元人民币为单位):
2011年度 2010年度
每股基本盈利(元) 0.6397 0.6221
末期股息(港元) 0.26 0.25
净利 1,730.1 1,551.1
营业额 8,904.8 7,408.3
截止过户日期 3月29日-4月2日
发放股息日期 4月20日
注:安踏体育用品有限公司为运动鞋及服装产销商.根据汤森路透I/B/E/S综合20位分析师所作的预估,2011年度净利为17.53亿元人民币.(完)
浏览安踏体育其他新闻,请点选[2020.HK-CMN]
浏览上市公司发布於香港联交所的业绩声明,请点选:(here)
--记者 李珊珊; 审校 乔艳红
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com