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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 07:26 BJT

《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月20日

路透香港2月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7536港元HKD=)

  美股道琼工业指数周五收高45.79,或0.35%,报12949.87点.因在美国长周末假期及投资者冀望下周希腊将获批救助计划前,投资人保持谨慎态度. 

公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                              (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
-------------------------------------------------------------------------------------
中海油  (0883.HK)   (CEO.N)  232.840    0.10      32629            18.053      -0.26
中国铝业(2600.HK)   (ACH.N)   13.280   -2.06      44899             4.119      -0.75
中国移动(0941.HK)   (CHL.N)   52.920    0.23     164994            82.064       0.38
中国人寿(2628.HK)   (LFC.N)   45.480    1.22      88597            23.509      -0.39
中石油  (0857.HK)   (PTR.N)  150.350   -0.32      16013            11.658      -0.02
中石化  (0386.HK)   (SNP.N)  120.680    0.99      31366             9.357      -0.03
汇丰控股(0005.HK)   HBC.N   45.810    0.86     232779            71.038       0.76
中电信  (0728.HK)   (CHA.N)   57.570    0.75      26754             4.464      -0.58
中国联通(0762.HK)   (CHU.N)   18.580   -1.17     117776            14.406      -0.10
兖州煤业(1171.HK)   YZC.N   25.020   -1.50      50523            19.400      -0.31
华能国际(0902.HK)   (HNP.N)   26.070   -0.80      33650             5.053      -0.91
南方航空(1055.HK)   (ZNH.N)   26.040   -3.09       4102             4.038      -0.05
东方航空(0670.HK)   (CEA.N)   19.370   -2.57       2038             1.502     -50.10
中芯国际(0981.HK)   (SMI.N)    2.760   -2.13       9277             0.428      -2.73(完)

  --整理 黄运涛

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