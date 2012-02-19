《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月20日

路透香港2月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7536港元HKD=) 美股道琼工业指数周五收高45.79,或0.35%,报12949.87点.因在美国长周末假期及投资者冀望下周希腊将获批救助计划前,投资人保持谨慎态度. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 ( 0883.HK ) ( CEO.N ) 232.840 0.10 32629 18.053 -0.26 中国铝业( 2600.HK ) ( ACH.N ) 13.280 -2.06 44899 4.119 -0.75 中国移动( 0941.HK ) ( CHL.N ) 52.920 0.23 164994 82.064 0.38 中国人寿( 2628.HK ) ( LFC.N ) 45.480 1.22 88597 23.509 -0.39 中石油 ( 0857.HK ) ( PTR.N ) 150.350 -0.32 16013 11.658 -0.02 中石化 ( 0386.HK ) ( SNP.N ) 120.680 0.99 31366 9.357 -0.03 汇丰控股( 0005.HK ) HBC.N 45.810 0.86 232779 71.038 0.76 中电信 ( 0728.HK ) ( CHA.N ) 57.570 0.75 26754 4.464 -0.58 中国联通( 0762.HK ) ( CHU.N ) 18.580 -1.17 117776 14.406 -0.10 兖州煤业( 1171.HK ) YZC.N 25.020 -1.50 50523 19.400 -0.31 华能国际( 0902.HK ) ( HNP.N ) 26.070 -0.80 33650 5.053 -0.91 南方航空( 1055.HK ) ( ZNH.N ) 26.040 -3.09 4102 4.038 -0.05 东方航空( 0670.HK ) ( CEA.N ) 19.370 -2.57 2038 1.502 -50.10 中芯国际( 0981.HK ) ( SMI.N ) 2.760 -2.13 9277 0.428 -2.73(完) --整理 黄运涛