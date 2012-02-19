《香港在美国上市的主要ADR股价表现表》--2月20日

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透香港2月20日电---以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周五收市价的比较.(1美元=7.7536港元HKD=) 美股道琼工业指数周五收高45.79,或0.35%,报12949.87点.因在美国长周末假期及投资者冀望下周希腊将获批救助计划前,投资人保持谨慎态度. 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 (0883.HK) (CEO.N) 232.840 0.10 32629 18.053 -0.26 中国铝业(2600.HK) (ACH.N) 13.280 -2.06 44899 4.119 -0.75 中国移动(0941.HK) (CHL.N) 52.920 0.23 164994 82.064 0.38 中国人寿(2628.HK) (LFC.N) 45.480 1.22 88597 23.509 -0.39 中石油 (0857.HK) (PTR.N) 150.350 -0.32 16013 11.658 -0.02 中石化 (0386.HK) (SNP.N) 120.680 0.99 31366 9.357 -0.03 汇丰控股(0005.HK) HBC.N 45.810 0.86 232779 71.038 0.76 中电信 (0728.HK) (CHA.N) 57.570 0.75 26754 4.464 -0.58 中国联通(0762.HK) (CHU.N) 18.580 -1.17 117776 14.406 -0.10 兖州煤业(1171.HK) YZC.N 25.020 -1.50 50523 19.400 -0.31 华能国际(0902.HK) (HNP.N) 26.070 -0.80 33650 5.053 -0.91 南方航空(1055.HK) (ZNH.N) 26.040 -3.09 4102 4.038 -0.05 东方航空(0670.HK) (CEA.N) 19.370 -2.57 2038 1.502 -50.10 中芯国际(0981.HK) (SMI.N) 2.760 -2.13 9277 0.428 -2.73(完) --整理 黄运涛
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。