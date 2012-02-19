《香港报摘》--信报2月20日

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 头版头条:
--中国人民银行再次在时间上出其不意地下调存款准备金率(RRR)0.5个百分点,为近三年来第二次.市场人士估计,此举将释放近4,000亿元人民币的流动性,利好内银及内房股.
* 其他:
--将成为首只上市的加拿大企业阳光油砂(2012.HK),今天起开始招股.该公司是油砂开发及生产商,是次拟来港集资44.86亿至46.89亿港元,成为踏入2012年以来集资额最高的新股.
--首批RQFII(人民币合格境外机构投资者)发行商之一的大成基金发言人表示,该公司RQFII产品大成中国人民币固定收益基金,已成功开立境内人民币专用存款账户,意味其RQFII资金可以汇入内地进行投资.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。