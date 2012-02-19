《香港报摘》--信报2月20日

* 头版头条:

--中国人民银行再次在时间上出其不意地下调存款准备金率(RRR)0.5个百分点,为近三年来第二次.市场人士估计,此举将释放近4,000亿元人民币的流动性,利好内银及内房股.

* 其他:

--将成为首只上市的加拿大企业阳光油砂(2012.HK),今天起开始招股.该公司是油砂开发及生产商,是次拟来港集资44.86亿至46.89亿港元,成为踏入2012年以来集资额最高的新股.

--首批RQFII(人民币合格境外机构投资者)发行商之一的大成基金发言人表示,该公司RQFII产品大成中国人民币固定收益基金,已成功开立境内人民币专用存款账户,意味其RQFII资金可以汇入内地进行投资.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 曾祥进

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