《香港报摘》--经济日报2月20日

* 要闻版头条:

--欧债危机时晴时晦,欧美主要经济体又随时加大量宽力度刺激经济.香港金管局总裁陈德霖指出,本港今年继续面对经济滑坡与资产泡沫两大风险并存的不寻常局面,但认为危中有机,环球动荡反而突出本港金融中心稳健性.

* 其他:

--香港机管局宣布,1月份农历新年旅游旺季内,香港国际机场的客运量,按年上升达12.5%至490万人次,惟货运量持续录得双位数跌幅.

--东方海外(0316.HK)周末宣布,拟将北欧至亚洲航线的运费,每货柜提升200美元,由3月15日起实施,为该公司今年第5次上调不同航线的运费.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 曾祥进

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