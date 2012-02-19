《香港报摘》--经济日报2月20日

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
* 要闻版头条:
--欧债危机时晴时晦,欧美主要经济体又随时加大量宽力度刺激经济.香港金管局总裁陈德霖指出,本港今年继续面对经济滑坡与资产泡沫两大风险并存的不寻常局面,但认为危中有机,环球动荡反而突出本港金融中心稳健性.
* 其他:
--香港机管局宣布,1月份农历新年旅游旺季内,香港国际机场的客运量,按年上升达12.5%至490万人次,惟货运量持续录得双位数跌幅.
--东方海外(0316.HK)周末宣布,拟将北欧至亚洲航线的运费,每货柜提升200美元,由3月15日起实施,为该公司今年第5次上调不同航线的运费.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 曾祥进
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘 [PRESS-HK-CMN]
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。