《香港重要政经日程》--2月20日-2月24日

中国央行报告：防止资产价格泡沫，宏观审慎政策与货币政策配合发力
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
=====================今日香港主要政经消息==========================
2月20日(周一)
-- 公布1月份消费物会指数(CPI).
-- 安踏体育(2020.HK)公布全年业绩.
-- 中国光大国际(0257.HK)公布全年业绩.
-- 现代牧业(1117.HK)公布中期业绩.
-- 越秀房产信托基金(0405.HK)公布全年业绩.
--09:30 香港证监会举行新洗钱及反恐金融指引座谈会.
--14:30 和嘉资源(0704.HK)特别股东大会.
--15:00 天溢果业(0756.HK)中期业绩记者会.
--16:30 越秀房产信托基金(0405.HK)业绩记者会.
--17:30 中国光大国际(0257.HK)业绩记者会.
=====================近日香港主要政经消息===========================
2月21日(周二)
-- 公布11-1月份失业率.
-- 阿里巴巴1688.HK公布全年业绩.
-- 堡狮龙国际(0592.HK)公布中期业绩.
-- 神州数码(0861.HK)公布第三季业绩.
-- 中石化冠德(0934.HK)公布全年业绩.
-- 数码通(0315.HK)公布中期业绩.
-- 创益太阳能(2468.HK)公布中期业绩.
--09:00 APEC中小企峰会.
--09:00 华能国际(0902.HK)在中国举行股东特别大会.
--09:30 长城科技0074.HK在中国举行股东特别大会.
2月22日(周三)
-- 美高梅中国(2282.HK)公布全年业绩.
-- 汇星印刷(1127.HK)公布全年业绩.
-- 先传媒(0550.HK)公布全年业绩.
-- 中信国际电讯(1883.HK)公布全年业绩.
-- 亨鑫科技(1085.HK)公布全年业绩.
-- 敏达控股(0936.HK)公布全年业绩.
-- 金界控股(3918.HK)公布全年业绩.
--10:00 中国民航信息网络(0696.HK)在中国举行股东特别大会.
--10:30 波司登(3998.HK)股东特别大会.
--11:00 铁货(1029.HK)业绩记者会.
--14:30 中国包装集团(0572.HK)股东特别大会.
--15:00 冠捷科技(0903.HK)特别股东大会.
2月23日(周四)
-- 公布1月份进出口数据.
-- 克莉丝汀(1210.HK)首日挂牌.
-- 西王特钢(1266.HK)首日挂牌.
-- 依利安达(1151.HK)公布全年业绩.
-- 国泰君安(1788.HK)公布全年业绩.
-- 合和公路基建(0737.HK)公布中期业绩.
-- 合和(0054.HK)公布中期业绩.
-- 茂业国际(0848.HK)公布全年业绩.
-- 新传媒(0708.HK)公布中期业绩.
-- 黛丽斯国际(0333.HK)公布中期业绩.
--14:30 思捷环球(0330.HK)中期业绩记者会.
--09:30 工商银行(1398.HK)在中国举行股东特别大会.
--11:00 北亚资源(0061.HK)特别股东大会.
--15:00 星谦化工(0640.HK)周年股东大会.
*2月24日(周五)
-- 友邦保险(1299.HK)公布全年业绩.
-- 百盛商业(3368.HK)公布全年业绩.
注: 1."*"代表新增.
2.路透中文快讯未必会另行报导上述各项相关内容.(完)
--整理 黄运涛
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，将进一步协调明确税收、会计、审计等配套政策，推动丰富外汇风险对冲工具，稳步推动市场基础设施跨境合作，进一步增强境外机构投资者的投资便利性，全面、稳妥地推进银行间债券市场对外开放。