《香港报摘》--其他报纸重要消息2月20日

* 明报
--据英国传媒报导,香港长江实业(0001.HK)旗下长江生命科技(0775.HK)有意收购英国最大安老院集团Four Season Health Care Group,涉资估计至少约8.5亿英镑(约104.4亿港元).
--泰国最大零售商Central Retail集团(泰国尚泰零售集团)宣布,将与凯悦集团合作发展高级酒店及商场Central Embassy.Central Embassy董事总经理Chart Chirathivat表示,虽然受欧债危机影响,但相信亚洲区的消费力仍然亮丽.
* 星岛日报
--中原地产亚太区住宅部总裁陈永杰表示,近日中国央行宣布再减存款准备金率,令内地银根进一步放宽,为本港楼市带来利好消息,带动二手楼盘成交量急升,预计本月成交将持续畅旺.
--消息透露,香港证监会将收紧保荐人监管,争取3月底谘询公众,初步拟建议保荐人为招股书的准确度承担更大责任,以及要求保荐人严格分配人手和资源.
--联想集团(0992.HK)香港及澳门区总经理翁雅丽表示,公司有信心可维持本港的龙头地位;又指电脑市场每季均存在隐忧,但香港市场表现一向较为稳定,且具备高发展潜力,公司将继续采取稳步发展的策略,追求巿占率增长.
* 苹果日报
--据投资银行界消息称,仍处商讨初阶的交通银行(3328.HK)(601328.SS)融资方案,包括向A、H股现有股东及机构投资者定向增发新股的构思,增发新股数目将达已发行股本约15%至19%股份.
* 东方日报
--瑞信预料,长实去年全年核心盈利劲升九成,达407.35亿港元.
* 文汇报
--香港交易所(0388.HK)将於今天推出恒指波幅指数期货(波幅期货).港交所交易科主管戴志坚表示,波幅期指有助基金及轮商对冲风险,以降低成本,务求将场外的期权交易拉回场内.
--香港船东会助理执行董事冯佳培表示,去年至今来往中国和欧洲的航线收益有明显下滑,其他市场亦未见理想,目前业界平均每条船的租金及运费收入跌幅已近50%,预料这一情况短期内难以改善,今年全年的前景注定十分黯淡.
* 大公报
--中国最大的儿童用品企业--好孩子集团总裁宋郑还表示,未来数年集团将在巩固国际市场的同时深耕国内市场,计划至2015年,好孩子集团将实现销售额200亿元人民币的目标.(完)
--整理 萧萍; 审校 黄运涛/张喜良
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