〔港报财经评论〕放水成局,难以回头--信报2月20日

放水成局,难以回头 /习广思

港股在资金支持下,看好的投资者步步进逼,加上不同板块轮动,为大市提供承接力,港股上周欲调不下,反而再现突破.技术上,恒指突破250天线後有企稳之势,加上10天线升穿250天线,短期而言,港股气氛仍然偏好.目前恒指在去年8月大裂口半天吊,在中国内地降存款准备金的消息下,恒指补裂口机会颇大.依照11月底宣布降RRR後的市场反应,内银、保险及内房股份都是热炒板块.假如恒指成功补裂口,即有机会回升至21,725点水平.熊证重货区撤退至22,000点,假如上周屠熊气势持续,这水平是另一个参考.不过,投资者亦得留意,就算恒指完成补裂口行动,在21,700点至22,800点还有一个蟹货区.尽管全球股市都有超买现象,而”物理学”告诉大家有升必有跌,调整不一定是坏事.但是,上周不断提及资金流,目的就是要指出全球央行放水憧憬下,资金正在向股市特别是新兴市场流入,这无疑是一场热钱carry trade派对,但由机构投资者在年初作如这样分配的情况来看,或是资金组合重新配置也说不定.无疑市场风险不能够忽视,但欧债在巨大恐惧後,只剩下许多听不清的噪音,欧央行已回不了头.

即使港股出现调整,3月仍是选股的好时机,因为业绩高峰期将临,大市或趋波动.近日地产股出现rerating的论调,留意地产股在去年经历一整年derating,市场如今转调,正好反映今年股市一个主题是”风水轮流转”,去年残股弱股都在找理由翻生.本周蓝筹股思捷(0330.HK)、康师傅(0322.HK)、友邦(1299.HK)会公布业绩,下周将到汇控(0005.HK)、渣打(2888.HK)、新地(0016.HK)、港交所(0388.HK)等.正如上周所提,部署业绩期,一是买坏消息出尽的公司,等否极泰来.二是追买喜出望外的公司,有机会被re-rating.去年底12月初,全球陷入欧债恐惧,“六国救市”,与2009年一样,几乎没有人认为央行放水行动有能力解救欧债危机,联手放水不过是突显央行无招可出的无奈.

距离”六国救市”两个月後,情况是欧央行放水行动,引发难民资金猛兽般出动.美国口头QE居然受用,就业数据好再添复苏憧憬.中国放水才漏几滴,水龙头一时扭松,一时稍为扭紧,是在小心翼翼地局部放水.英国QE3加码500亿英镑,无法摆脱QE毒瘾.日本央行忍不住出手N度加码QE,扩大QE规模1,290亿美元,居然刺激日股上周急升,日圆难得一度回落.然後,全球瞩目的还有2月底欧央行的LTRO2,再加上中国上周末出奇不意的调低存款准备金率.(B03)