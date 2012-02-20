〔港报财经评论〕候回吐上车,中石化可取--经济日报2月18日

候回吐上车,中石化可取 /林瑞芬

检阅今周股价升幅龙虎榜,曾入榜的华脉无线通信(0499.HK)、超越集团(0147.HK)等,升幅倍倍声,是好吸引,但论基本因素,已偏弱於之前的曾经是基金的爱股,如玖龙纸业(2689.HK)、兴达国际(1899.HK)那一批,多少有点启示.市场连细价庄家股都全热兴趣状态,料大市短期大幅爆升的空间大大收窄.不经不觉,港股自今年初以来,已连升7周,是一年来的最长升浪.今周一开市报20,718点,周中重上250天平均线的”牛熊分界线”,周五收21,491点,全周累升708点.7周之後,8周、9周又如何?依恒指昨日再升,成交额缩至663亿港元,有点力疲之兆.市场也没有太多熊证可杀,所谓”无敌是最寂寞”,下周略为回吐不足为奇,20天平均线附近为关键支持位参考.

大市下周升势放缓或回吐,料幅度有限,始终市场人士仍有对欧洲第2轮长期再融资操作的憧憬.据路透调查显示,在欧洲央行的第2轮LTRO中,银行业最少取得5,000亿欧元低息贷款,将整体3年期注资规模推至接近1万亿欧元.若後市真的回吐,首选是之前已呈技术强势的中石化.从技术分析法显示,中石化是最早突破250天线的股份,早在去年11月,其次是中石油(0857.HK)在今年1月,中海油(0883.HK)则在今年2月.据彭博综合预测,中海油2012年度每股盈利倒退4%,其他2股则上升,揭示了为何中海油是最後一只突破250天线的股份.所以图表会说话,强势的只要细心追踪总有原因可寻.1月至今,有2间特别看好中石化的大行,给予”买入”评级,一是高盛证券,目标上望10.85港元.一是里昂证券,上望10.89港元.

综合中石化股价为何强势於同类股份,可能有3大原因.一来,去年上任的集团董事长傅成玉,料成推动集团重组改革的领航员,早前市场传闻,中石化集团将於今年分拆旗下中石化油田工程服务业务.二来,憧憬获母公司注入更多的海外资产,增加盈利基础,以及平衡上游及下游的营运收入.据中石化公布去年未经审计营运数据,原油生产3.22亿桶,按年降1.87%.海外产油则按年减少28.48%至1,836万桶,启示注资具一定迫切性.三来,就要实际地看企业的本质利润因素.近9港元低吸目标看11港元.(012)

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币策仍从紧,宽松望两会 /余少文

国企指数继续走高,但A股偏弱,主要是中国仍未增加市场流动性,而1月社会融资规模同比急降45%.近期公布的1月数据及消息都反映中国短期仍会维持从紧的货币政策,预调、微调仍未完全启动.A股缺乏方向,国企指数高开131点後便掉头回落,午後升幅一度收窄至44点,惟最後一小时反弹至11,711点收市,全日升134点或1.2%,成交额微增至149亿港元,只有62%主板H股可以随大市上升.而红筹指数走势跟国指相似,全日升37点或0.9%收4,225点,成交额54亿港元,联想集团(0992.HK)、中国移动(0941.HK)等续见1年高位.虽然A股偏软,上证综合指数周线图显示已越20周线收2,357点,中线走势并不太差,有机会上试2,600点.而国指则连续数周在50周线争持,只要守住该线,下周可以上试12,000点.至於红筹指数走势最强,开始远离50周线,加上中移动转强,可望上见4,500点.

A股要升,中国放水是必然的步骤,但过去两周公布的1月经济数据却显示,中国1月仍然采取从紧的货币政策,如1月M2增长只有12.4%,较去年12月的13.6%还低.而新增贷款只有7,381亿元人民币,是过去几年以来最少的1月份新增贷款,确实未见到总理温家宝所讲第一季已开始预调微调的措施.至於人民银行昨日公布1月社会融资规模为9,559亿元人民币,较去年同期减少18,001亿元人民币,也少过去年每月平均值10,692亿元人民币.人行去年认为重新增贷款额未能反映中国内地实际融资情况,加上不少银行透过表外资产模式来放贷,回避表内资产过大导致的监管,及避免影响资本充足率,去年初才推出社会融资规模指标,除了人民币新增贷款外,也包括外币贷款、委托贷款、信托贷款、银行承兑汇票、企业债券、非金融企业股票融资、保险公司赔偿、投资性房地产等.

去年四个季度新增贷款和社会融资规模後,新增贷款占社会融资规模比重分别为54%、54%、74%和59%,除了第三季外,新增贷款占社会融资规模的比重不足60%.今年1月份比重升至77%,反映监管机构订定的监管指引、贷款比率、表外融资额等限制下,银行透过表外资产进行放贷的行为收敛,是相关数字1月份急跌原因,不排除2月份以及3月份也会继续出现社会融资规模下降等现象.虽然温总指一季度开始预调微调,但上述数字显示中国在上半年未必会如市场预期般手松,甚至乎2月也未必会下调存准率,或要到3月全国人大和政协会议,待人大和政协要求放宽货币政策下,人行才下调存准率,故对2月不会有太大期望,只好寄望3月.(010)