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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 16:46 BJT

〔香港数据〕1月综合CPI同比涨幅升至6.1%,但通胀可望在年内回落

路透香港2月20日电---香港统计处周一公布,2012年1月综合消费物价指数(CPI)同比上涨6.1%,高於上月的增幅5.7%.

政府发言人表示,这主要是由於农历新年在今年及去年於不同时间出现,今年的农历新年在1月尾,而去年则在2月初.因此,为更有效地判断基本通胀走势,当取得1月及2月份的通胀数字後将两者合并分析,会较有意义.

不过,随着环球食品和商品价格回落及本港经济增长减慢,通胀可望在年内逐步回落.

剔除所有政府一次性纾困措施的影响,1月基本通胀率按年增幅为6.7%,亦高於上月的6.4%.

(单位:%) 2012年1月 2011年12月 2011年1月

综合消费物价指数 +6.1 +5.7 +3.4

甲类消费物价指数 +5.4 +5.3 +3.6

乙类消费物价指数 +6.3 +5.9 +3.2

丙类消费物价指数 +6.4 +5.9 +3.5

基本通胀率 +6.7 +6.4 +3.4 (完)

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--记者 李珊珊/陈敏; 审校 乔艳红

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