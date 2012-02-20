〔香港数据〕1月综合CPI同比涨幅升至6.1%,但通胀可望在年内回落

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透香港2月20日电---香港统计处周一公布,2012年1月综合消费物价指数(CPI)同比上涨6.1%,高於上月的增幅5.7%.
政府发言人表示,这主要是由於农历新年在今年及去年於不同时间出现,今年的农历新年在1月尾,而去年则在2月初.因此,为更有效地判断基本通胀走势,当取得1月及2月份的通胀数字後将两者合并分析,会较有意义.
不过,随着环球食品和商品价格回落及本港经济增长减慢,通胀可望在年内逐步回落.
剔除所有政府一次性纾困措施的影响,1月基本通胀率按年增幅为6.7%,亦高於上月的6.4%.
(单位:%) 2012年1月 2011年12月 2011年1月
综合消费物价指数 +6.1 +5.7 +3.4
甲类消费物价指数 +5.4 +5.3 +3.6
乙类消费物价指数 +6.3 +5.9 +3.2
丙类消费物价指数 +6.4 +5.9 +3.5
基本通胀率 +6.7 +6.4 +3.4 (完)
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--记者 李珊珊/陈敏; 审校 乔艳红
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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路透2月24日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周四黄金持仓较周三持平，同 期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓亦持平。 以下为两支ETF的持仓量及变化情况： 名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减 SPDR 27,044,414.4 2月23日 27,044,414.4 2月22日 0.0 0.00% iShares 335,281,593.4 2月23日 3335,281,593.4 2月22日 0.0 0.00% (完) (编译 刘秀红；审校 王洋)