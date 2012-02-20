〔投行观点〕中国下调存准率如"及时雨",然释放的政策信号不同--中金

路透北京2月20日电---中国国际金融公司最新发表报告称，央行此次下调法定存款准备金率可谓"及时雨"。但相同的下调，背後释放的信号却不相同。以下为报告的详细内容。

**资金同样紧张,为何春节前仅逆回购?**

本次法定比率下调的直接导火索是银行间市场资金面再度趋紧。上周回购利率再度出现大幅上升，1天回购利率和7天回购利率分别在周五攀升至4%和5%以上，按此趋势2月份7天回购利率均值将重新回到4%以上。央行在此时下调法定准备金比率可谓是“及时雨”。但是我们关心的问题是：1月份资金面十分紧张(7天回购利率均值达到5%以上)、市场普遍预期央行会下调法定准备金比率时，央行却通过公开市场逆回购来释放流动性，而2月份资金面再度趋紧并且紧张程度尚未超过1月份时，央行却突然迫不及待地下调了法定准备金比率？显然背後释放的政策信号是不一样的。

从经济基本面来看，我们认为有如下几方面的变化促使央行再次下调了法定比率。第一，企业的融资意愿已经开始显现下降的迹象，相对於逆回购，下调法定比率有助於降低市场利率中枢，刺激贷款需求，提高银行放贷能力。1月份信贷增量低於市场预期，2月份在存款回流的情况下，前半月信贷投放进度依然不理想，说明贷存比约束不是目前抑制信贷增长的主要原因，而很可能是贷款需求的下降，表现为：1月中长期贷款增量创下08年以来同期新低，票据贴现“量价齐跌”，信用债融资量与往年相比也偏低。贷款需求的下降意味着利率水平需要进一步回落，而目前企业融资成本仍处於历史高位，一个最明显的证据就是3个月Shibor仍高於08年的最高水平。

下调法定准备金比率有助於增加银行的超储金，降低货币市场利率，一方面有助於间接降低贷款实际利率(票据贴现利率和中长期贷款的上浮比例和货币市场利率正相关)，另一方面也可以进一步降低银行理财产品的收益率，倒逼更多的资金回到银行存款账户，降低贷存比，提高银行的放贷能力。逆回购仅能起到暂时缓解银行间流动性的作用，但对於信贷的刺激作用是十分有限的，因为其期限很短，不适宜银行用来放贷，而且逆回购本身的成本并不低，起不到降低货币市场利率的作用。所以从逆回购运用到法定比率的下调反映了央行对於信贷持续低於预期的担忧。

第二，食品价格在2月上旬出现了明显回落，通胀压力缓解，初步估计2月份CPI同比将下降至3.5%附近，如果食品价格後两旬继续大幅下降，则有跌破3.5%的可能。1月份CPI同比大幅反弹尽管有春节因素，但环比仍然超过了往年春节月份的均值水平，从央行四季度货币政策报告的措辞来看，结构性因素带来的通胀粘性仍是央行不急於过快放松货币政策的主要顾虑。不过统计局50城市食品价格数据显示，蔬菜价格已经在节後大幅回落，使得2月上旬环比大跌3.6%(图3)，超过往年春节後一旬的跌幅，这使得2月份CPI回落的幅度会高於我们在2月13日周报的预测值。如果假定2月中下旬食品价格止跌企稳，那麽CPI同比大约会下降至3.5%左右。

第三，上周外汇占款流入量有重新减少的迹象。1月份外汇占款结束了过去三个月持续净减少的状态，重新出现净流入，这也是央行没有急於在1月份下调法定比率的原因(12月份首次下调时间早于市场预期主要是为了对冲外汇占款的持续流出)。但是从我们了解的情况来看，上周外汇占款流入量又开始出现下降的趋势，如境内人民币收盘价相对於中间价从1月份的升值重新转为贬值，境外人民币NDF反映的升值预期也重新减弱。

**为何近期资金面突然趋紧?**

12月末银行实际的超储率低於四季度货币政策报告中提到的2.3%，我们估计只有1.7%左右。央行公布的四季度货币政策报告中提到2011年四季度末银行的超储率为2.3%，较三季度1.4%的水平提高了近1个百分点。而我们此前对四季度末超储率的预测是1.7%左右，差异的主要原因是12月末存款增加对应的法定准备金实际是在1月5日缴纳的，这就造成了12月末超储率的虚高。12月由於财政存款的投放和大量理财资金的回表，使得居民和企业存款大幅增加了2.5万亿，相应地银行也需要补缴大量的法定准备金，按照加权比率19.5%计算，需要补缴近5000亿的法定准备金，该因素会使得超储率下降0.6个百分点。不过存款的增加都集中在12月下旬，因此这部分存款所导致的法定补缴并不体现在12月末，而是体现在1月初。换句话说，按照央行的统计时点，12月末2.3%的超储率实际上高估了银行体系流动性的状况，考虑了法定的补缴因素後，1月初银行体系的超储率又回落至1.7%左右。

年初以来，银行的超储资金并没有增加。第一，尽管外汇占款重新出现净流入，但同时财政存款开始季节性增加，两者基本相互抵消。1月份外汇占款增量由负转正，但绝对水平仍低於往年同期，大约在1000-1500亿元之间，而财政存款在1月份增加了3500亿元，对流动性的回笼量实际超过了外汇占款的投放量。第二，央行公开市场逆回购操作主要是为了应对春节前大幅增加的提现需求，随着节後流通中现金的回流，逆回购也陆续到期。1月份流通中现金大幅增加了9000亿元，央行通过公开市场进行了3520亿的逆回购，此外估计还有几千亿的非公开定向逆回购，部分缓和了现金减少对於银行流动性带来的冲击。但是由於逆回购的期限较短，随着节後逆回购的到期以及现金的回流，这两个因素对於超储资金的影响基本可以认为是中性。

**法定比率下调後对资金面有多大的影响?**

上周资金面骤紧与2月15日存款回流以及最後一笔保证金存款对应的法定准备金缴款较多有关。由於银行的超储资金没有额外的补充，一旦继续缴纳法定准备金，流动性就会再度趋紧。1月末银行存款是下降的，所以法定准备金不仅没有增加，反而退回一部分。但是随着2月上旬存款的回流，2月15日就需要补缴法定准备金。不妨假定年初至今存款增加了1万亿，那麽就需要缴纳近2000亿元的法定准备金，加上1、2月合计需要补缴保证金存款对应的法定准备金约2000亿元，这样法定准备金较年初实际增加了4000亿元。

本次法定比率下调後释放的资金量与年初以来法定准备金的增量差不多，所以超储率也仅回升至年初时的水平，7天回购利率短期内有望回落至3.5%附近，但还难以持续保持在3.5%以下。法定准备金比率下调0.5个百分点将一次性释放流动性约3800亿元，近期资金面紧张的状况会有所缓解，但这部分投放量和上述分析中估算的年初至今增加的法定准备金差不多，这意味着超储率并不会出现显着的回升，7天回购利率均值会出现季节性的回落(自然情况下3月份回购利率水平通常是全年最低)，但要持续低於3.5%仍有难度。

**法定比率下调後公开市场操作会有什麽样的变化?**