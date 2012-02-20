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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 12:36 BJT

〔香港个股〕三一重装与关连人士组煤化工合营,注册资本5.32亿元人民币

路透香港2月20日电---从事井下采煤设备的三一重装国际(0631.HK)周一宣布,与三一集团及三一电气成立煤化工合营,注册资本约5.32亿元人民币,从事煤炭开采及销售以及煤化工产品的产销.

公司的声明称,三一集团、三一电气及三一重装将出资成立三一煤化工,三方分别持有该合营的80%、10%和10%股权.

三一集团大股东梁稳根为三一重装的主要股东,而三一电气为三一集团全资附属公司,因此三方属关连人士.

三一重装表示,成立三一煤化工符合公司开发能源相关业务的长远策略,并实现公司於能源行业与机械行业的协同能力.

三一重装早盘收高0.75%,报6.69港元,过去一个月累计下滑4.6%.(完)

欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:(here)

--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红

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