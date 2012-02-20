〔香港个股〕三一重装与关连人士组煤化工合营,注册资本5.32亿元人民币

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透香港2月20日电---从事井下采煤设备的三一重装国际(0631.HK)周一宣布,与三一集团及三一电气成立煤化工合营,注册资本约5.32亿元人民币,从事煤炭开采及销售以及煤化工产品的产销.
公司的声明称,三一集团、三一电气及三一重装将出资成立三一煤化工,三方分别持有该合营的80%、10%和10%股权.
三一集团大股东梁稳根为三一重装的主要股东,而三一电气为三一集团全资附属公司,因此三方属关连人士.
三一重装表示,成立三一煤化工符合公司开发能源相关业务的长远策略,并实现公司於能源行业与机械行业的协同能力.
三一重装早盘收高0.75%,报6.69港元,过去一个月累计下滑4.6%.(完)
欲浏览上市公司发布於香港联交所的公告,请点选:(here)
--记者 梁慧仪; 审校 乔艳红
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
金融市场是经济表现的风向球，并反映投资人对风险的偏好与取向。路透中文每周五发出“台湾金融市场一周展望”，为您预测新一周的市场热点，剖析全周重要金融市场消息和影响。 繁体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lC331V 简体版PDF，请点选：http://tmsnrt.rs/2lCeCGf 如果您对本文有任何意见或建议，请发邮件给 jeanny.kao@thomsonreuters.com