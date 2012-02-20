〔港股业绩〕安踏去年净利符预期,2012年将"保守"应对行业不景气(更新版2)

(新增公司人士说法)

* 安踏去年净利升11.5%,符合预期

* 今年策略主打"灵活、审慎"

* 三季度订货按年下降

* 今年开店目标最多仅小增3%

* 股价今年以来跌10%

路透香港2月20日电---在整体行业前景仍不明下,中国本地体育用品商--安踏体育(2020.HK)周一表示,公司将以减少店铺数以及降低订货金额等保守措施,来因应仍具挑战性的2012年,但预计行业不景气可能於下半年见底.

安踏主席丁世忠在业绩记者会上指出,公司以"审慎、灵活"的订单政策来因应今年的行业不确定因素,包括开店目标最多较前一年仅小幅增长3%,以及三季度订货金额出现负增长.公司期待行业调整能在下半年结束.

"我们期望下半年有所好转,"丁世忠说,"先前个别企业出问题,该调整的也调整了.今年也是奥运年,奥运会对体育行业有很好的拉动作用."

他表示,今年整个公司的营运方针是"稳健、健康",因此公司主动调低了第三季度订货会金额.他并表示,今年订货金额将力拼持平去年.

分析师则预估行业可能在2013年度复苏.工银国际发布报告指出,行业今年经营仍相对困难,然至明年行业可望复苏,届时安踏也可灵活接受经销商补进订单.

工银国际略微调低安踏今年盈余预测1%,但调高2013年获利预估4%,评级仍为"持有",目标价由6.4港元调升至7.80港元.

安踏稍早公布第三季度订货金额按年为"负高单位数"下降,去年第三季度订货金额则按年成长20%.2011年四个季度按年增长均在20%或更高.

安踏首席营运官赖世贤也表示,"因为很多品牌下半年的订货都是比较保守,等到那个时候,市场上打折及库存的情况都会好一点."

**展店数最多成长3%**

不仅是订货金额,安踏在今年展店数比起前一年度亦保守许多,在去年开店未达标後,今年维持原订目标7,800-8,000家.

安踏在去年10月将全年开店数由8,200家下修至7,800-8,000家.然而,至去年12月31日止,安踏当年全年店铺数仅净增229间至7,779间.

赖世贤在谈及展店策略时称,"肯定要保守的,行业要到下半年才能看得比较清楚."

安踏稍早公布,去年净利按年增长11.5%,为17.3亿元人民币,大致符合路透综合分析师预估的17.53亿;全年每股盈利(EPS)为0.6397元人民币,营业额上升20.2%至89.04亿元.

安踏主席丁世忠在公告中称,通胀於去年底见缓和,料给予决策者较大空间放松宏观调控,进而刺激消费.然而,激烈竞争继续为中国体育用品市场覆盖阴霾,公司将更谨慎地复检店舖拓展计划,有效地控制存货水平.

"分销渠道上的存货积压及打折问题令市场添上压力,因此,我们将采取更审慎的态度."他说.

安踏收盘下跌3.16%至8.27港元,今年迄今跌约10%;受到行业库存过高以及通路重整拖累,安踏去年10月曾跌至两年半来新低6.22港元.

国际大牌Nike(耐克)(NKE.N)、Adidas(阿达斯,爱迪达)(ADSGn.DE)强敌压境,令力求转型至高档商品的李宁(2331.HK)等大型本土品牌受挫,导致库存上升.李宁已着手进行降低库存、淘汱没有效益的店铺以及改善产品结构等改革,然此压力最终扩及其他同业.(完)

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