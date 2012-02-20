〔香港热股〕中石化H股午盘跌幅扩大至逾5%,此前遭美林和花旗调低评级

全球金市：金价攀升至三个半月高位，政治不确定性推高黄金需求
路透2月24日 - 金价周五触及约三个半月最高位，因美元走软，且围绕美国总统特朗普政策和欧洲大选的不确定性导致避险黄金需求升温。
路透香港2月20日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股周一午盘跌幅扩大至逾5%,此前遭两大投行美银美林和花旗调低投资评级.
香港时间15:44,中石化H股跌5.45%,报8.85港元;稍早一度低探8.84港元.大市恒生指数.HSI则跌0.26%.
美银美林的报告称,将中石化的投资评级由"买入"降至"中性",H股目标价由10.1港元降至9.5港元,因预期石化业务的利润率需要较长时间才见复苏,而且去年第四季以及今年第一季的盈利或会按季大幅下滑.
花旗亦将中石化H股由"买入"降至"中性",目标价由10.9港元降至9.9港元,因预期中石化今年上半年的经营环境更见困难,主要受累於化工和炼油业务表现.(完)
--记者 雷美珍; 审校 张喜良
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路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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