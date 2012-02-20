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亚洲 | 2012年 2月 20日 星期一 15:55 BJT

〔香港热股〕中石化H股午盘跌幅扩大至逾5%,此前遭美林和花旗调低评级

路透香港2月20日电---亚洲最大炼油商--中国石化(0386.HK)(600028.SS)H股周一午盘跌幅扩大至逾5%,此前遭两大投行美银美林和花旗调低投资评级.

香港时间15:44,中石化H股跌5.45%,报8.85港元;稍早一度低探8.84港元.大市恒生指数.HSI则跌0.26%.

美银美林的报告称,将中石化的投资评级由"买入"降至"中性",H股目标价由10.1港元降至9.5港元,因预期石化业务的利润率需要较长时间才见复苏,而且去年第四季以及今年第一季的盈利或会按季大幅下滑.

花旗亦将中石化H股由"买入"降至"中性",目标价由10.9港元降至9.9港元,因预期中石化今年上半年的经营环境更见困难,主要受累於化工和炼油业务表现.(完)

--记者 雷美珍; 审校 张喜良

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