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货币新闻 | 2012年 2月 20日 星期一 16:26 BJT

〔香港股市〕恒指小幅收跌,中资能源类股表现疲弱

路透香港2月20日电---香港股市周一收低,回吐此前升幅,此前市场对中国政府再度下调银行存款准备金率反应平静,且能源类股因投资者对了结获利而显现疲态.

恒生指数.HSI收盘跌0.31%至21,424.79点,恒生国企指数.HSCE收低0.36%至11,669.51点.

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