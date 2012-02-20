〔香港个股〕恒大地产计划招聘5,300人,较现有员工数目增16.5%

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透香港2月20日电---聚焦中国三线城市的房地产商--恒大地产(3333.HK)周一称,将面向全球招聘5,300人,即在现有员工数目上增加16.5%;招聘职位包括集团副总裁、地区公司董事长等高层,以及建筑、工程和会计等专业岗位.
公司的新闻稿称,目前恒大地产的员工人数已超过3.2万人,平均每年增加超过2,200人.而是次春季招聘会,公司计划招聘包括集团副总裁、地区公司董事长等集团管理岗位300人,总建筑师、总工程师、会计师等专业岗位5,000人.
此前恒大设定了80%的扩编(即计划员工数目)指标,考虑到从2012年开始恒大将从高速增长期步入稳定增长期,公司决定将扩编指标从80%下调为50%,减少扩编30%,编制仍增长50%.
恒大地产周一收高0.64%,报4.74港元,过去一个月该股累计涨近32%.(完)
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--记者 梁慧仪; 审校 丁淑琴
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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