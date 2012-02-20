〔香港个股〕中国燃气再获韩国SK E&S和富地石油增持股份

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
路透香港2月20日电---根据香港证监会最新资料显示,中国燃气(0384.HK)再获两名主要股东--韩国SK E&S和英国富地石油FOOI.L增持股份.
资料显示,SK E&S於上周五(17日)按每股3.66-3.68港元,购入中国燃气100万股股份,涉资367万港元;其持股升至4.73亿股或10.8%.
同日,富地石油通过其与中国燃气前董事总经理刘明辉的合营公司--China Gas Group Limited亦购入中国燃气68万股股份,价格介乎每股3.67-3.69港元,涉资250万港元;其持股升至5.73亿股或13.08%.
自去年12月新奥能源(2688.HK)与中国石化(0386.HK)(600028.SS)向中国燃气股东提出每股3.5港元的收购建议以来,SK E&S与富地石油不断在市场上增持中国燃气的股份.其中SK E&S的持股数目在两个月内增逾一倍.
中国燃气周一收跌0.27%,报3.68港元.(完)
--记者 雷美珍; 审校 林高丽
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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