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亚洲 | 2012年 2月 21日 星期二 07:57 BJT

《香港报摘》--经济日报2月21日

* 要闻版头条:

--上周末中国央行下调银行存款准备金率後,港股昨成功藉好消息炒上,高见21,760点,其後乏力承接,更高位倒跌最多367点,收市"单日转向"跌66点,收报21,424点.

* 其他:

--金风科技(2208.HK)昨公布,将於本月23日起发行首批三年期共30亿元人民币企业债券,主要用作偿还银行贷款及补充生产、经营上的短期资金需求.

--月初传出到港上市的投资公司Gateway,市传其已於上周初步通过上市聆讯,现正力争於首季出台,最快或於3月下旬上马,集资约1亿美元.

--名为华夏精选人民币债券基金的RQFII(人民币合格境外机构投资者),原拟於今日才正式截数,但该公司昨天称已爆额,不过未有详细透露零售客与机构大户的比例.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 黄运涛; 审校 曾祥进

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