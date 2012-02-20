《香港报摘》--经济日报2月21日

中国反腐：交通银行首席风险官杨东平因严重违纪被开除党籍公职--中纪委
路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
* 要闻版头条:
--上周末中国央行下调银行存款准备金率後,港股昨成功藉好消息炒上,高见21,760点,其後乏力承接,更高位倒跌最多367点,收市"单日转向"跌66点,收报21,424点.
* 其他:
--金风科技(2208.HK)昨公布,将於本月23日起发行首批三年期共30亿元人民币企业债券,主要用作偿还银行贷款及补充生产、经营上的短期资金需求.
--月初传出到港上市的投资公司Gateway,市传其已於上周初步通过上市聆讯,现正力争於首季出台,最快或於3月下旬上马,集资约1亿美元.
--名为华夏精选人民币债券基金的RQFII(人民币合格境外机构投资者),原拟於今日才正式截数,但该公司昨天称已爆额,不过未有详细透露零售客与机构大户的比例.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 黄运涛; 审校 曾祥进
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路透北京2月24日 - 中国中共中央纪委周五表示，对中国交通银行党委委员、首席风险官杨东平严重违纪问题进行了立案审查，决定给予开除党籍、开除公职处分，收缴其违纪所得。
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