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货币新闻 | 2012年 2月 21日 星期二 08:24 BJT

〔香港个股〕中国电信将於3月9日起在中国销售iPhone 4S

路透香港2月21日电---以市场份额计中国第三大电讯营运商--中国电信(0728.HK)周二发布公告称,称将於3月9日起在中国销售苹果公司(AAPL.O)的iPhone 4S,客户在3月2日起可以在线预订.

新闻稿并援引中国电信集团公司副总经理杨小伟称,"我们非常高兴为广大客户提供出色的新款iPhone 4S.我们相信使用中国电信优质3G网络的iPhone 4S将为我们的客户带来巨大的惊喜."

中国电信将成为除中国联通(0762.HK)(CHU.N)外,苹果在中国的第二家合作运营商.

欲浏览公司公告,请点选:

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--记者 黄运涛; 审校 曾祥进

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