〔港报财经评论〕裂口补完带眼识股--信报2月21日

裂口补完带眼识股 /习广思

在中国放水之下,港股依然水源充足,但昨天市况却予人有反高潮感觉.恒指高开269点,开市报21,760点,刚刚好修补裂口,随即成为全日高位,及後反覆回落,收报21,424点,下跌66点.恒指连升七周,由12月的17,960点沿着10天线攀爬至21,760点,升幅近3,800点,对於一个反弹浪而言,可谓漂亮地完成任务,亦足够让许多人跌眼镜.大市昨天成交额705亿港元,沽空比率7.05%,“空军”未有出动.

人行第二度下调存款准备金率,雷声弱、雨点细,但市场焦点依然落在内银、保险及内房身上.落後股获助力,国寿(2628.HK)股价升穿250天线,平保(2318.HK)、中行(3988.HK)及汇控(0005.HK)股价挑战250天线.事实上,这次央行降RRR,官方媒体《人民日报》及新华社分别发表文章表示,降RRR目标乃是针对中小企业资金需求,与经济增长放缓无关,更加与房地产无关,叫市场不要误读”稳增长”.伊朗停止向英法两国出售石油,纽约期油升穿105美元水平,但中资油股回落,中石化(0386.HK)被花旗唱淡,股价下跌5.45%,中石油(0857.HK)及中海油(0883.HK)分别下跌1.37%及1.33%.油价升、油股跌,中石油和中石化的RSI早出现背驰,上升动力减弱,不过是反映资金流窜情况而已.情况亦再一次反映,资金轮动的节奏,油价在伊朗政局不稳,以及中国内地上调暴利税起徵点等因素下,自1月初担当逆市奇葩,如今股价回落,大行转调不过就是一阵东风.

“审慎乐观”四只字可以是废话,但套用在眼下市况仍见适用.央行放水行动固然教人对市场乐观,但此际教人转趋审慎小心的因素反而更多.愈来愈多看淡的投资者转调,而第一批转调看好的投资者反而开始唱淡.是群众疯狂时变小心?投资者要认清这次反弹的本相,一是欧美央行放水,全球资金进入carry trade派对.二是被抛售的资产挟仓.三是欧美经济因素,美国数据虽未令人信服,但起码反映没有进一步恶化,欧银危机因更多流动性而稳定下来.撇除技术不谈,叫投资者对股市转趋小心的原因是上述三项因素的变化.无疑carry trade为市场制造最重要的资金,但当淡仓消化得差不多,股市少了一个挟淡仓条件.再说,当中国调低RRR,甚至乎希腊债务谈判结果将要揭晓,会否出现利好消息出尽的可能?只怕市场发现好消息出尽,憧憬逐一实现,尤其是欧央行LTRO2在下周出现,就算没有坏息杀到,股市反弹会否暂时止步?这些问题并非意味风暴来临,却足以叫人对炒得兴奋的股市提高警觉,切忌对经济复苏存有憧憬.(B01)

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加元维持平稳向好 /苏子

受到能源及运输价格上升所影响,上月加拿大的CPI已上升至2.5%,高於市场预期的2.3%,不过,市场预期加拿大央行不大可能在今年内把利率调高,并至少在2013年之前把利率维持不变,原因与加拿大的经济增长情况仍然呆滞、欠缺动力,以及全球环境仍然动荡不安有关.虽然加拿大央行未来宣布加息的机会甚低,但加元作为商品货币,故加元走势仍会受惠於能源等商品价格的良好上升势头,故後市的走势料会继续维持平稳向好的方向,不大可能会大幅下挫.美元兑加元於2009年高见1.3060後便掉头下挫,并於去年4月低见0.9445後开始出现见底迹象,随後的四个月主要在0.9402-1算间横行上落,欠缺明显方向,但在月线图上却形成一个甚为坚固的底部形态.

到去年9月美元兑加元以大阳烛升破1算的横行上落区顶部阻力及20月保历加通道顶部阻力後,於去年10月曾高见1.0658水平,此高位与当时月线图的保历加通道顶部阻力相差不远,只有大约100点子,可惜汇价未能於去年10月份进一步突破此通道顶部阻力,反而更以大阴烛掉头回落至20月SMA支持附近收市,完全破坏了本来形势甚好的技术走势.去年11月至今年1月,汇价虽然仍然可以企稳在20月SMA支持以上波动,但却欠缺上升的动力,整体走势以窄幅横行为主,并无明确的方向.但踏入本月後,美元兑加元开始出现较明显的沽压,并且更回落至20月SMA支持以下波动,由於此支持目前与1算心理关口相若,故汇价跌破20月SMA支持,可说是出现双重突破,故技术上看本月美元兑加元的走势可说是极为不妙,出现低收的可能性不小.

前周美元兑加元曾低见0.9921,此低位已跌破上月的0.9961低位及去年11月的0.9970低位,如稍後汇价进一步下破前周的0.9921低位,料去年10月所造的0.9889低位将会面临严峻考验,料届时进一步破关而下,并朝着去年9月的0.9732低位迈进的可能性甚高.短线而言,宜留意美元兑加元会否有效突破20天SMA阻力,此阻力现处於0.9985.美元兑加元自上月16日跌破20天SMA後,其反弹便一直受制於此平均线,故投资者目前可以把20天SMA视作美元兑加元的短期好淡分水岭.稍後美元兑加元的反弹要成功升逾20天SMA,那汇价才可避免在本月底出现低收,随後继续出现一浪低於一浪的恶劣走势,否则策略上以候高建立美元兑加元短仓有较高赢面.(B09)