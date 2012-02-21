〔港报财经评论〕高位露疲态,解读降RRR关键--经济日报2月21日

高位露疲态,解读降RRR关键 /林瑞芬

月来久等中国内地下调存款准备金率,谁知会在上周六那麽晚的时分公布.但中国内地股市未受消息刺激,上证综合指数昨微升6点,收2,363,仍受制2,300-2,400区域.中国内地股市暂处”盘龙局”,中国龙可能有一日飞天,但在飞天前不知还要多少时间潜在水底修身.中金公司的报告值得参考,要判断市场流动性是否已偏松,以7天回购利率是否持续回落最为关键.7天回购利率能否持续回落的关键因素,将取决於央行在RRR下调後的公开市场操作,如类似去年12月央行增加公开市场回笼量,那麽资金面的改善程度依然不明显.去年12月5日央行近3年来首次下调RRR後,却同时加大公开市场的回笼力度,表现为1年期央票的发行量显着增加,发行利率保持不变,12月累计净回笼1,740亿港元,部分抵销了RRR下调的效果.这使得7天回购利率均值在12月仍接近4%,相对於去年11月反而小幅抽高.

相反,之後央行不在公开市场相应增加回笼量,1年期央票的发行也不会重启的话,中金公司认为,这启示本次央行下调RRR的动机,是为了进一步降低市场利率水平,刺激信贷需求回升,不是单纯反向对冲外汇占款减少的操作.如下月公开市场能保持净投放,下月公开市场到期量将达2,440亿港元,显着高於1-2月,如公开市场仅进行小量的正回购操作,那麽7天回购利率均值就应向下跌破3.5%,甚至向3%水平靠拢.总括而言,观察7天回购利率均值趋跌的重要,以判断央行是否释出较强讯号予市场,股市到时才兴奋的可能性较大.不然,像现在大家未明意向下,股民还是抱着少做少错为妙.目前中国内地财金高管要解决股民深层心结还是要对症下药为重,普遍股民可能抱有”对投资股票不升值,论投机回报不及楼市,股票分红又不丰厚,倒不如求稳存定期存款.”如何纠正,还看中证监新官郭树清的指引.

希债问题谈判反覆中则以市场认为最终可过关为主调,因微观拍债成绩理想,而债息又未见大幅抽升,只是欧元小回.所以,猜测最终若成功,希腊政府得到第2轮金援,市场未必疯狂上升作回应,对同一个好消息,就算有2、3次反应,到第2、第3次都会减弱.整体来看,中国”降准”及希债金援问题接近解决2大利好因素下,也只见港股先升後回,那预示市场确需要修正,而修正惯常以时间或幅度进行.(012)

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存准率下调,内银最有利 /余少文

人民银行突然下调存款准备金率,反而成为大户借势推高大市派货的机会,国企指数先升後跌.尽管1月外汇占款回升,惟预期2月通胀回落至不足4%,相信中国会继续预调微调,今年还会多次下调存准率.国企指数跟中国内地股市一样先升後回,但A股仍录得轻微升幅,相反国指则倒跌收场,全日跌42点或0.4%,收11,669点.由高位计算,国指则回落246点,成交额回升至184亿港元,如非金融股靠稳,国指跌幅可能更大.红筹指数则跌11点或0.3%,收4,213点,成交额52亿港元.金融股靠稳,是因为人行上周六公布下调0.5%存款准备金率,本周五生效,释放资金约4,000亿港元,令资金紧张的银行得以喘息,有助银行3月新增贷款回升.人行晚上8时才公布上述消息,而人行去年6月14日曾在3时15分公布上调存准率0.5%消息,但结束2001年开始的上调存准率周期,故今次最晚下调存准率未知是下调存准率周期开始还是政治考虑.

人行今次出招确实出乎意料,因为人行出招一向在数据公布前後,或预期数据差劲而提早出手,故1月底农历新年因素令资金紧张,人行只停止发行央票和正回购操作.1月通胀意外回升至4.5%,尽管中国官员明确指出2月通胀会回落至不足4%,但人行当时没有下调存准率.惟中国内地同业拆息踏入2月持续回升,以及1月社会融资规模和新增贷款大幅下降,也无法打动人行出手,令人以为人行满意目前的流动性.尤其人行上周仍进行两次合共160亿港元的91天正回购操作,以及刚公布的1月金融机构外汇占款增加1,409亿元人民币,结束去年底连跌三个月走势,人行早前上调存准率是对应外汇占款急升,故1月外汇占款回升,理应增加人行观望态度.未知是否周五传出人行要进行定向逆回购,解救部分缺乏资金的银行,成为出招催化剂.

1月外汇占款虽增加,较去年同期下跌72%,也较前年同期跌53%,撇除去年10月至11月下跌,1月是过去一年半以来最少热钱流入的月份,反映热钱不再.即使未来数月继续增加,也未必会影响人行今年余下时间继续下调存准率的步伐,相信今年余下时间仍有二至三次下调存准率的机会.唯一担心是通胀未来数个月未能回落至3.5%或以下,因为1年定存息率为3.5%,高通胀令负利率持续一段长时间,会令居民产生不满情绪,只要通胀回落,则货币宽松政策可以提早出现.(010)